В подмосковных Котельниках запретили самокаты
Работу кикшеринговых компаний полностью ограничили в подмосковных Котельниках, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
В подмосковных Котельниках ввели запрет на работу кикшеринговых компаний
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Работу кикшеринговых компаний полностью ограничили в подмосковных Котельниках, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
"Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники приняла решение о полном запрете работы СИМ (средства индивидуальной мобильности) на территории округа", - написал Соболев в канале на платформе Мах.
Как он отметил, улично-дорожная сеть округа не приспособлена для СИМ, персонал операторов не справляется с работой на земле: часто самокаты брошены, порядок не наводится. Кроме того, по словам Соболева, операторы не могут обеспечить должный контроль за соблюдением дорожной безопасности арендаторами, дети берут самокаты без контроля взрослых, многие катаются вдвоём. Всё вышеперечисленное создаёт угрозу для жизни и здоровья как самих пользователей, так и окружающих.
До субботы операторы СИМ должны вывезти все самокаты из города, а также расширить "красную зону" на весь муниципалитет.
"Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники может рассмотреть возможность возобновления работы только в том случае, если оператор представит конкретное предложение, которое учитывает все замечания и обеспечивает безопасность", - отметил Соболев.
Днем ранее работу кикшеринговых компаний полностью ограничили в подмосковных Люберцах
из-за многочисленных нарушений со стороны сервисов аренды электросамокатов.