Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/kotelniki-2084865880.html
В подмосковных Котельниках запретили самокаты
2026-04-02T20:39:00+03:00
котельники
люберцы
самокаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084300413_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_0962b935582a5e05b86de701d8fd1ee5.jpg
https://ria.ru/20260317/servisy-2081121582.html
https://ria.ru/20260401/ljubertsy-2084639843.html
котельники
люберцы
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084300413_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_849791c43ac40f431af5255cfd734290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В подмосковных Котельниках ввели запрет на работу кикшеринговых компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина едет на электросамокате
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина едет на электросамокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Работу кикшеринговых компаний полностью ограничили в подмосковных Котельниках, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
«

"Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники приняла решение о полном запрете работы СИМ (средства индивидуальной мобильности) на территории округа", - написал Соболев в канале на платформе Мах.

Как он отметил, улично-дорожная сеть округа не приспособлена для СИМ, персонал операторов не справляется с работой на земле: часто самокаты брошены, порядок не наводится. Кроме того, по словам Соболева, операторы не могут обеспечить должный контроль за соблюдением дорожной безопасности арендаторами, дети берут самокаты без контроля взрослых, многие катаются вдвоём. Всё вышеперечисленное создаёт угрозу для жизни и здоровья как самих пользователей, так и окружающих.
До субботы операторы СИМ должны вывезти все самокаты из города, а также расширить "красную зону" на весь муниципалитет.
«
"Комиссия по безопасности дорожного движения городского округа Котельники может рассмотреть возможность возобновления работы только в том случае, если оператор представит конкретное предложение, которое учитывает все замечания и обеспечивает безопасность", - отметил Соболев.
Днем ранее работу кикшеринговых компаний полностью ограничили в подмосковных Люберцах из-за многочисленных нарушений со стороны сервисов аренды электросамокатов.
КотельникиЛюберцыСамокаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала