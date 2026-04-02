Названы самые популярные детские книги в России

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Букварь" Надежды Жуковой, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и "Стихи-болтушки, которые научат малыша говорить" Наталии Волковой и Андрея Кузечкина стали самыми популярными книгами для детей в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля.
"Букварь" Надежды Жуковой в разных обложках имеет самый высокий спрос и тираж - в 2025 году он достиг почти 400 тысяч экземпляров. Также среди россиян популярны "Прописи" того же автора.
Философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" издательства "Эксмодетство", любимая как детьми, так и взрослыми, тоже была востребована в прошлом году: ее тиражи составили порядка 60 тысяч экземпляров.
По данным департамента детской и подростковой литературы АСТ, среди российских покупателей есть большой спрос на "Стихи-болтушки, которые научат малыша говорить" Наталии Волковой и Андрея Кузечкина, "Сказки" Владимира Сутеева, кулинарная книга Валентины Дмитриевой "Готовлю сам без мамы", а также сборник стихов классиков детской литературы Агнии Барто и Корнея Чуковского.
Среди популярных детских книг издательства "Махаон" оказались книга логопеда-практика Елены Косиновой "Пишем вместе с логопедом", знаменитые "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова и "Денискины рассказы" Виктора Драгунского.
Названа самая популярная у россиянок книга
