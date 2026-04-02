Названы самые популярные детские книги в России

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Букварь" Надежды Жуковой, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и "Стихи-болтушки, которые научат малыша говорить" Наталии Волковой и Андрея Кузечкина стали самыми популярными книгами для детей в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Букварь" Надежды Жуковой в разных обложках имеет самый высокий спрос и тираж - в 2025 году он достиг почти 400 тысяч экземпляров. Также среди россиян популярны "Прописи" того же автора.