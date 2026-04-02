Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные детские книги в России - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 02.04.2026 (обновлено: 11:03 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/knigi-2084690356.html
Названы самые популярные детские книги в России
2026-04-02T08:27:00+03:00
2026-04-02T11:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35895/35/358953550_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_efd50516bb445e08b28e1561c1e4bbe7.jpg
https://ria.ru/20260307/pisatelnitsy-2079180954.html
https://ria.ru/20260306/knigi-2078928829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35895/35/358953550_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_02ad5ac3bbc735562a22847ef629678e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкЮный читатель
Юный читатель - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в медиабанк
Юный читатель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Букварь" Надежды Жуковой, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и "Стихи-болтушки, которые научат малыша говорить" Наталии Волковой и Андрея Кузечкина стали самыми популярными книгами для детей в России в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля.
"Букварь" Надежды Жуковой в разных обложках имеет самый высокий спрос и тираж - в 2025 году он достиг почти 400 тысяч экземпляров. Также среди россиян популярны "Прописи" того же автора.
Философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" издательства "Эксмодетство", любимая как детьми, так и взрослыми, тоже была востребована в прошлом году: ее тиражи составили порядка 60 тысяч экземпляров.
По данным департамента детской и подростковой литературы АСТ, среди российских покупателей есть большой спрос на "Стихи-болтушки, которые научат малыша говорить" Наталии Волковой и Андрея Кузечкина, "Сказки" Владимира Сутеева, кулинарная книга Валентины Дмитриевой "Готовлю сам без мамы", а также сборник стихов классиков детской литературы Агнии Барто и Корнея Чуковского.
Среди популярных детских книг издательства "Махаон" оказались книга логопеда-практика Елены Косиновой "Пишем вместе с логопедом", знаменитые "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова и "Денискины рассказы" Виктора Драгунского.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала