Ученый рассказал, где обитают опасные клещи

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иксодовые клещи атакуют своих жертв не только в лесах, но и на открытых природных территориях, где их численность намного больше, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ранее ученый рассказал, что пик активности клещей в столичном регионе придется на вторую половину весны и начало лета.

"Если задаться вопросом, а где же выше вероятность встречи с иксодовым клещом, то ответ будет довольно неожиданный. Часто считают, что иксодовые клещи атакуют в лесу, - да, в лесу с ними можно встретиться, - но намного больше их плотность обычно на опушках и на открытых территориях: например, на полях, где осталась прошлогодняя пожухлая высокая трава. Как раз на таких травинках они очень часто подкарауливают свою жертву", - рассказал Марьинский