Ученый рассказал, где обитают опасные клещи - РИА Новости, 02.04.2026
07:20 02.04.2026
Ученый рассказал, где обитают опасные клещи
Иксодовые клещи атакуют своих жертв не только в лесах, но и на открытых природных территориях, где их численность намного больше, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T07:20:00+03:00
вадим марьинский
2026
Вадим Марьинский
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иксодовые клещи атакуют своих жертв не только в лесах, но и на открытых природных территориях, где их численность намного больше, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее ученый рассказал, что пик активности клещей в столичном регионе придется на вторую половину весны и начало лета.
"Если задаться вопросом, а где же выше вероятность встречи с иксодовым клещом, то ответ будет довольно неожиданный. Часто считают, что иксодовые клещи атакуют в лесу, - да, в лесу с ними можно встретиться, - но намного больше их плотность обычно на опушках и на открытых территориях: например, на полях, где осталась прошлогодняя пожухлая высокая трава. Как раз на таких травинках они очень часто подкарауливают свою жертву", - рассказал Марьинский.
Биолог подчеркнул, что они могут находиться и на молодых, только что выросших травинках. И вероятность подцепить искодового клеща на опушке леса уже в мае достаточно высока.
