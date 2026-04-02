Врач развеяла миф об опасности холестерина в куриных яйцах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Холестерин, который содержится в желтках яиц, является незаменимой составляющей клеточных мембран и участвует в синтезе гормонов, сообщила РИА Новости заместитель директора института профессионального образования, автор и руководитель программы "Нутрициология", доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.

"Белок яиц полностью переваривается и усваивается на 98%, в состав желтка яиц входят фосфолипиды - в виде лецитина, значительное количество холестерина, ориентировочно 200 миллиграмм, при норме потребления 300 миллиграмм в сутки. Поэтому долгое время считалось, что из-за содержания в желтке холестерина яйца нужно ограничивать", - рассказала Елизарова.

Она отметила, что содержание лецитина во много раз превосходит количество холестерина, что является благоприятным соотношением и помогает регулировать жировой обмен, а холестерин, в свою очередь, является незаменимой составляющей клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов - эстрогена, тестостерона, кортизола.