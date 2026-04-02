Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/kholesterin-2084671025.html
Врач развеяла миф об опасности холестерина в куриных яйцах
Врач развеяла миф об опасности холестерина в куриных яйцах
Холестерин, который содержится в желтках яиц, является незаменимой составляющей клеточных мембран и участвует в синтезе гормонов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2026
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081381689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_952ce2f061f85f112bfe5799459d481e.jpg
https://ria.ru/20260129/produkt-2070907666.html
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Холестерин, который содержится в желтках яиц, является незаменимой составляющей клеточных мембран и участвует в синтезе гормонов, сообщила РИА Новости заместитель директора института профессионального образования, автор и руководитель программы "Нутрициология", доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.
"Белок яиц полностью переваривается и усваивается на 98%, в состав желтка яиц входят фосфолипиды - в виде лецитина, значительное количество холестерина, ориентировочно 200 миллиграмм, при норме потребления 300 миллиграмм в сутки. Поэтому долгое время считалось, что из-за содержания в желтке холестерина яйца нужно ограничивать", - рассказала Елизарова.
Она отметила, что содержание лецитина во много раз превосходит количество холестерина, что является благоприятным соотношением и помогает регулировать жировой обмен, а холестерин, в свою очередь, является незаменимой составляющей клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов - эстрогена, тестостерона, кортизола.
"Соответственно, безопасное потребление куриных яиц в пересчете на холестерин может составить одну-полторы штуки в сутки. Куриные яйца достаточно просты в приготовлении, и большинству людей не только можно, но и рекомендовано употреблять каждый день. Главное правило - соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма", - подчеркнула Елизарова.
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала