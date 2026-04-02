https://ria.ru/20260402/kholesterin-2084671025.html
Врач развеяла миф об опасности холестерина в куриных яйцах
Холестерин, который содержится в желтках яиц, является незаменимой составляющей клеточных мембран и участвует в синтезе гормонов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T01:57:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081381689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_952ce2f061f85f112bfe5799459d481e.jpg
https://ria.ru/20260129/produkt-2070907666.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081381689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cb71326c481897dd792517bdf5eb90a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Врач развеяла миф об опасности холестерина в куриных яйцах
РИА Новости: холестерин в куриных яйцах не опасен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Холестерин, который содержится в желтках яиц, является незаменимой составляющей клеточных мембран и участвует в синтезе гормонов, сообщила РИА Новости заместитель директора института профессионального образования, автор и руководитель программы "Нутрициология", доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.
"Белок яиц полностью переваривается и усваивается на 98%, в состав желтка яиц входят фосфолипиды - в виде лецитина, значительное количество холестерина, ориентировочно 200 миллиграмм, при норме потребления 300 миллиграмм в сутки. Поэтому долгое время считалось, что из-за содержания в желтке холестерина яйца нужно ограничивать", - рассказала Елизарова.
Она отметила, что содержание лецитина во много раз превосходит количество холестерина, что является благоприятным соотношением и помогает регулировать жировой обмен, а холестерин, в свою очередь, является незаменимой составляющей клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов - эстрогена, тестостерона, кортизола.
"Соответственно, безопасное потребление куриных яиц в пересчете на холестерин может составить одну-полторы штуки в сутки. Куриные яйца достаточно просты в приготовлении, и большинству людей не только можно, но и рекомендовано употреблять каждый день. Главное правило - соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма", - подчеркнула Елизарова.