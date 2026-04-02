Рейтинг@Mail.ru
"Это победа". Такер Карлсон сделал заявление о войне США с Ираном - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 02.04.2026 (обновлено: 22:23 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/karlson-2084859859.html
"Это победа". Такер Карлсон сделал заявление о войне США с Ираном
Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о скором завершении конфликта против Ирана сильно скажется на будущем США, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T19:55:00+03:00
2026-04-02T22:23:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_59:0:1279:915_1920x0_80_0_0_fd70d5ed365aef5dada89911dbff4c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о скором завершении конфликта против Ирана сильно скажется на будущем США, такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
"Вчерашняя речь Трампа ознаменовала конец глобальной американской империи. Впереди нас ждут потрясения", — считает он.
Однако, по мнению журналиста, "в долгосрочной перспективе это огромная победа для Соединенных Штатов".
Накануне Трамп заявил, что США достигли своей цели в конфликте с Ираном и планируют завершить его в течение двух или трех недель. Он также утверждал, что у Вашингтона никогда не было цели смены режима в Тегеране.
Ранее Карлсон осудил нападение США на Иран. После этого журналиста раскритиковал Трамп. Позже Такер заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для Министерства юстиции страны соответствующий отчет о его деятельности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана и убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала