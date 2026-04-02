"Это победа". Такер Карлсон сделал заявление о войне США с Ираном

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о скором завершении конфликта против Ирана сильно скажется на будущем США, такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
"Вчерашняя речь Трампа ознаменовала конец глобальной американской империи. Впереди нас ждут потрясения", — считает он.
Однако, по мнению журналиста, "в долгосрочной перспективе это огромная победа для Соединенных Штатов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана и убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.