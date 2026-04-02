Число погибших при ударе США и Израиля по мосту в Иране увеличилось

ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Число погибших атаки США и Израиля по иранскому мосту B1 между Тегераном и Кереджем выросло до восьми, еще 95 получили ранения, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"В результате жестокого нападения США и Израиля на мост B1 в Кередже погибли восемь человек из мирных граждан… в том числе и те, кто находился проездом в этом районе, празднуя день природы (завершающий, 13-й день празднования иранского Нового года – ред.), еще 95 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
2 апреля, 22:28
Ранее США и Израиль нанесли удар по мосту B1 - проект, который должен соединить иранские города Тегеран и Кередж и стать крупнейшим мостом на Ближнем Востоке. В результате атаки двое иранцев погибли и еще несколько человек получили ранения.
Иранское агентство Fars после атаки на иранский мост опубликовало список из восьми мостов, расположенных в арабских странах Ближнего Востока, которые могут стать целями для ответного удара Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.