Иран нанес удары по американским объектам в ОАЭ и Бахрейне
22:41 02.04.2026 (обновлено: 22:42 02.04.2026)
Иран нанес удары по американским объектам в ОАЭ и Бахрейне
КСИР сообщил об ударах по металлургическим предприятиям США в ОАЭ и Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским объектам сталелитейной промышленности в ОАЭ и алюминиевому заводу в Бахрейне, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
«

"Целями этой волны атак стали объекты американской сталелитейной промышленности, расположенные в Абу-Даби (ОАЭ), американский объект производства алюминия в Бахрейне, а также военно-промышленный объект израильской компании-производителя оружия Rafael", - сказал Зольфагари, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

По его словам, также Иран в течение дня поразил место дислокации военных армии США недалеко от города Манама (в Бахрейне). Кроме того, КСИР нанес ряд ударов по трем авиабазам ВВС Израиля - Тель-Ноф, Пальмахим и Бен-Гурион.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Иран заявил об ударе по местам сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне
10 марта, 17:13
 
