Иран нанес удары по американским объектам в ОАЭ и Бахрейне

ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским объектам сталелитейной промышленности в ОАЭ и алюминиевому заводу в Бахрейне, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Целями этой волны атак стали объекты американской сталелитейной промышленности, расположенные в Абу-Даби (ОАЭ), американский объект производства алюминия в Бахрейне, а также военно-промышленный объект израильской компании-производителя оружия Rafael", - сказал Зольфагари, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.