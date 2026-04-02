18:48 02.04.2026 (обновлено: 20:11 02.04.2026)
МИД Ирана рассказал о новом режиме для Ормузского пролива
Новый режим для Ормузского пролива установит правила прохода военных и коммерческих судов, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. РИА Новости, 02.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084854695_189:0:2213:1518_1920x0_80_0_0_23a6bf564ada2c3b0cf86541d62a64ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МИД Ирана: режим для Ормуза определит правила для гражданских и военных судов

© REUTERS / StringerГрузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Новый режим для Ормузского пролива установит правила прохода военных и коммерческих судов, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Протокол, который я упомянул, охватывает самые различные аспекты. Один из них — определение порядка прохождения военных кораблей через пролив. Отдельно будут обозначены особые правила и условия для коммерческих судов", — рассказал он в интервью Sputnik.
Кроме того, там будет раздел, касающийся прибрежных государств. Так, Иран и Оман будут ответственны за облегчение прохода и обеспечение его безопасности. Еще в одном пункте пропишут обязанности некоторых стран, под чьим флагом следуют суда, а также их владельцев. Он будет включать положение о компенсации за предоставление им определенных услуг.
"Все эти вопросы сейчас прорабатываются, и, естественно, когда мы достигнем взаимопонимания с Оманом, об этом будет объявлено. Говорить о конкретных тарифах и сумме этих сборов, как и том, будут ли они взиматься, пока еще рано, этот вопрос находится на стадии рассмотрения", — добавил Гариб-Абади.
Ранее в четверг Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт" с участием стран Ближнего Востока, азиатских и некоторых европейских государств. Там также отметили, что попытка США установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана провалилась.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из государств Персидского залива. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь Иран разрешает проходить только дружественным странам. По данным агентства Tasnim, в список попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
