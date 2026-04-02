Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность

Ожидания от только что состоявшегося обращения Дональда Трампа к американцам подогревались со всех сторон. Одни готовились к тому, что президент США объявит о начале наземной операции. Другие надеялись, что нынешний хозяин Белого дома сообщит о том, что победа одержана, а операция "Эпическая ярость" завершена.

Но и пессимисты, и оптимисты просчитались. Последние, конечно, в несколько меньшей степени — о победах Трамп говорил много и долго, вот только к завершению операции это не имеет никакого отношения.

На первый взгляд это было довольно заурядное выступление президента США , в котором он практически ничего нового не сказал. "Мне нечего вам сообщить, поэтому я вынужден к вам обратиться", — примерно так можно сжато выразить суть его послания.

А обратиться он действительно вынужден. Обстановка в Америке накаляется: буквально на днях по стране прокатились многомиллионные протесты No Kings, рейтинги бьют антирекорды, а цены на топливо растут вместе с недовольством.

Почти все тезисы, с которыми выступал президент США, Вашингтон озвучивал и ранее — устами самого Трампа, его же твитами в Truth Social либо через сотрудников его администрации.

Иран , если верить Белому дому, побежден, его флот, ВВС и радары уничтожены, руководство КСИР подверглось децимации, а о ядерном оружии в Тегеране могут забыть — хотя создать хотели самое грозное, какого свет не видывал! Режим американцы свергать не хотели, но все-таки свергли, и это хорошо: нынешние власти куда лучше предыдущих. Но бомбить их все-таки будут, потому что они террористически блокировали Ормузский пролив . И делать это американцы будут жестоко — децимации оказалось недостаточно, надо вбомбить в каменный век в ближайшие две-три недели. А если "сделка" не состоится, то все будет еще хуже — Иран лишится и нефти, и электроэнергии.

Однако, помимо прочего, Трамп указал на несколько важных аспектов. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не использует Ормузский пролив для поставок нефти. Поэтому разблокировать его должны страны, для кого он играет куда более важную роль.

"Мы полностью независимы от Ближнего Востока . И все же мы там, чтобы помочь. Нам необязательно там быть. Нам не нужна их нефть. Нам не нужно ничего из того, что у них есть. Но мы там, чтобы помочь нашим союзникам", — подчеркнул Трамп.

Речь не о попытке вызвать праведный гнев и напомнить американцам, что именно они заварили всю эту кашу — толку от этого не много. Дело в том, что Трамп позиционирует эту начатую Америкой войну как войну "ради американских союзников", которые меж тем никак не решатся поддержать США. И раз уж они не готовы помогать деблокировать Ормуз, Вашингтон не будет отдуваться один, но с радостью предоставит собственные запасы топлива. Естественно, не бесплатно.

Еще один важный момент — отношение администрации США к колебаниям цен на топливо и рынка акций.

"Проход кораблей через пролив восстановится, и цены на бензин быстро упадут. Цены на акции быстро вырастут. Честно говоря, они упали не очень сильно. Немного, но за последние пару дней были очень хорошие дни. На самом деле мы справились гораздо лучше, чем я думал", — отметил Трамп.

И здесь не так важно, насколько описанная им картина бьется с реальностью. Куда большее значение имеет убежденность Трампа в том, что дела обстоят именно так: Америка добивается успехов в войне за своих союзников без чьей-либо помощи, вызванные этим конфликтом проблемы временные, да и к тому же представляют собой удачную возможность заработать на этом всем.

Кажется, как-то так на американский переводится "Мы готовы воевать вечность".