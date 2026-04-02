Рейтинг@Mail.ru
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.04.2026 (обновлено: 14:08 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/iran-2084687108.html
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2026-04-02T08:00:00+03:00
2026-04-02T14:08:00+03:00
иран
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084305205_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_89770116d19020df2fdae3ecf11142f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Ожидания от только что состоявшегося обращения Дональда Трампа к американцам подогревались со всех сторон. Одни готовились к тому, что президент США объявит о начале наземной операции. Другие надеялись, что нынешний хозяин Белого дома сообщит о том, что победа одержана, а операция "Эпическая ярость" завершена.
Но и пессимисты, и оптимисты просчитались. Последние, конечно, в несколько меньшей степени — о победах Трамп говорил много и долго, вот только к завершению операции это не имеет никакого отношения.
Обращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
На первый взгляд это было довольно заурядное выступление президента США, в котором он практически ничего нового не сказал. "Мне нечего вам сообщить, поэтому я вынужден к вам обратиться", — примерно так можно сжато выразить суть его послания.
А обратиться он действительно вынужден. Обстановка в Америке накаляется: буквально на днях по стране прокатились многомиллионные протесты No Kings, рейтинги бьют антирекорды, а цены на топливо растут вместе с недовольством.
Президент США Дональд Трамп перед обращением к нации. 2 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Почти все тезисы, с которыми выступал президент США, Вашингтон озвучивал и ранее — устами самого Трампа, его же твитами в Truth Social либо через сотрудников его администрации.
Иран, если верить Белому дому, побежден, его флот, ВВС и радары уничтожены, руководство КСИР подверглось децимации, а о ядерном оружии в Тегеране могут забыть — хотя создать хотели самое грозное, какого свет не видывал! Режим американцы свергать не хотели, но все-таки свергли, и это хорошо: нынешние власти куда лучше предыдущих. Но бомбить их все-таки будут, потому что они террористически блокировали Ормузский пролив. И делать это американцы будут жестоко — децимации оказалось недостаточно, надо вбомбить в каменный век в ближайшие две-три недели. А если "сделка" не состоится, то все будет еще хуже — Иран лишится и нефти, и электроэнергии.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 2 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Однако, помимо прочего, Трамп указал на несколько важных аспектов. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не использует Ормузский пролив для поставок нефти. Поэтому разблокировать его должны страны, для кого он играет куда более важную роль.
"Мы полностью независимы от Ближнего Востока. И все же мы там, чтобы помочь. Нам необязательно там быть. Нам не нужна их нефть. Нам не нужно ничего из того, что у них есть. Но мы там, чтобы помочь нашим союзникам", — подчеркнул Трамп.
Речь не о попытке вызвать праведный гнев и напомнить американцам, что именно они заварили всю эту кашу — толку от этого не много. Дело в том, что Трамп позиционирует эту начатую Америкой войну как войну "ради американских союзников", которые меж тем никак не решатся поддержать США. И раз уж они не готовы помогать деблокировать Ормуз, Вашингтон не будет отдуваться один, но с радостью предоставит собственные запасы топлива. Естественно, не бесплатно.
Президент США Дональд Трамп перед обращением к нации - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Еще один важный момент — отношение администрации США к колебаниям цен на топливо и рынка акций.
"Проход кораблей через пролив восстановится, и цены на бензин быстро упадут. Цены на акции быстро вырастут. Честно говоря, они упали не очень сильно. Немного, но за последние пару дней были очень хорошие дни. На самом деле мы справились гораздо лучше, чем я думал", — отметил Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 2 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
И здесь не так важно, насколько описанная им картина бьется с реальностью. Куда большее значение имеет убежденность Трампа в том, что дела обстоят именно так: Америка добивается успехов в войне за своих союзников без чьей-либо помощи, вызванные этим конфликтом проблемы временные, да и к тому же представляют собой удачную возможность заработать на этом всем.
Кажется, как-то так на американский переводится "Мы готовы воевать вечность".
Вот только этой самой вечности у Трампа — и у Америки в целом — нет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала