"Давай, попробуй": в ЕС высмеяли план Стармера против Ирана

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по открытию Ормузского пролива ускорит победу Ирана в войне с США, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Стармер собрался созвать коалицию, чтобы заставить Иран открыть Ормузский пролив. А мы все знаем как проявил себе британский флот, так и не сумев дойти до Кипра. Давай, попробуй, это лишь поможет Ирану удержать море", — сказал он.
По словам журналиста, для британского премьера критически важно снова открыть пролив для судоходства, потому что Лондон несет ощутимые убытки из-за успешных действий Ирана.
"Это настолько важно для Стармера, что всего неделю назад он объявил, что Великобритания от безысходности собирается захватывать российские суда, чтобы хоть как-то показать свою значимость на море", — добавил Христофору.
Трамп высмеял Стармера в соцсети Truth Social
Вчера британский премьер анонсировал запланированную на эту неделю встречу глав МИД 35 стран для разблокировки Ормузского пролива. Ее участники также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.
Ранее 35 стран выразили готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Они также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".