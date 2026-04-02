"Давай, попробуй": в ЕС высмеяли план Стармера против Ирана - РИА Новости, 02.04.2026
04:58 02.04.2026
"Давай, попробуй": в ЕС высмеяли план Стармера против Ирана
План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по открытию Ормузского пролива ускорит победу Ирана в войне с США, такое мнение выразил кипрский журналист... РИА Новости, 02.04.2026
В мире, Иран, Ормузский пролив, Великобритания, Кир Стармер, Евросоюз
"Давай, попробуй": в ЕС высмеяли план Стармера против Ирана

Христофору: план Стармера по Ормузскому проливу ускорит победу Ирана

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по открытию Ормузского пролива ускорит победу Ирана в войне с США, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Стармер собрался созвать коалицию, чтобы заставить Иран открыть Ормузский пролив. А мы все знаем как проявил себе британский флот, так и не сумев дойти до Кипра. Давай, попробуй, это лишь поможет Ирану удержать море", — сказал он.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Стармер может уйти с поста в результате революции, заявил Дмитриев
1 апреля, 05:45
По словам журналиста, для британского премьера критически важно снова открыть пролив для судоходства, потому что Лондон несет ощутимые убытки из-за успешных действий Ирана.
"Это настолько важно для Стармера, что всего неделю назад он объявил, что Великобритания от безысходности собирается захватывать российские суда, чтобы хоть как-то показать свою значимость на море", — добавил Христофору.
Трамп опубликовал ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Трамп высмеял Стармера в соцсети Truth Social
22 марта, 23:59
Вчера британский премьер анонсировал запланированную на эту неделю встречу глав МИД 35 стран для разблокировки Ормузского пролива. Ее участники также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.
Ранее 35 стран выразили готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Они также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер
21 марта, 21:29
 
В мире, Иран, Ормузский пролив, Великобритания, Кир Стармер, Евросоюз
 
 
