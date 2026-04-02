03:10 02.04.2026
Захват урана в Иране невозможен для военных США, считает экс-аналитик ЦРУ
Захват урана в Иране невозможен для военных США, считает экс-аналитик ЦРУ
Захват урана в Иране невозможен для военных США, считает экс-аналитик ЦРУ

Американские военные перед посадкой в самолет - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Американские военные перед посадкой в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операция по захвату обогащенного урана в Иране была бы невозможна для США, и попытка ее провести закончилась бы гибелью большинства участников, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Газета Wall Street Journal в понедельник со ссылкой источники сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории.
США начали войну против Ирана из-за манипуляций Израиля, заявил Пезешкиан
1 апреля, 23:51
"Сложность операции по захвату обогащенного урана настолько велика, что мне она кажется невозможной, но попытка все же провернуть такое закончилась бы захватом или гибелью большинства участников", - считает Джонсон.
Он добавил, что более 20 лет назад участвовал в планировании тренировочной операции с аналогичным сценарием.
"Тогда был вынесен следующий урок: не надо такое делать. Потери были бы неприемлемо высокими", - подчеркнул собеседник РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Иран заявил об ударах по целям в Израиле и объектам США на Ближнем Востоке
1 апреля, 21:35
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
