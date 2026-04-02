Захват урана в Иране невозможен для военных США, считает экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операция по захвату обогащенного урана в Иране была бы невозможна для США, и попытка ее провести закончилась бы гибелью большинства участников, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Газета Wall Street Journal в понедельник со ссылкой источники сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории.

"Сложность операции по захвату обогащенного урана настолько велика, что мне она кажется невозможной, но попытка все же провернуть такое закончилась бы захватом или гибелью большинства участников", - считает Джонсон.

Он добавил, что более 20 лет назад участвовал в планировании тренировочной операции с аналогичным сценарием.

"Тогда был вынесен следующий урок: не надо такое делать. Потери были бы неприемлемо высокими", - подчеркнул собеседник РИА Новости.