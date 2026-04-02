18:25 02.04.2026
Посол России рассказал о пользе опыта интеграции России и Белоруссии
Опыт интеграции Белоруссии и России может быть полезен другим региональным объединениям, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 02.04.2026
Грызлов: опыт интеграции России и Белоруссии полезен для других объединений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосол России в Белоруссии Борис Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов . Архивное фото
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Опыт интеграции Белоруссии и России может быть полезен другим региональным объединениям, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Формат, в котором мы находимся, является самым амбициозным из всех форматов многосторонних международных структур. И я думаю, что тот опыт, который мы набрали за эти 30 лет, является необходимым и для других международных площадок, таких как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС", - сказал дипломат в четверг в Минске журналистам перед торжественным концертом ко Дню единения народов Белоруссии и России.
Он заявил, что об эффективности белорусско-российской интеграции свидетельствуют показатели взаимного товарооборота между странами.
"В 2021 году объем товарооборота был 38,4 миллиарда долларов, а в прошлом году - 51,9 миллиарда долларов. Огромный рост, это плюс 35% за 4 года", - сказал посол.
По его словам, это связано с тем, что страны стали по-другому относиться к вопросам кооперации, к вопросам взаимодействия регионов. Грызлов отметил, что в 2021 году в Белоруссии побывало 20 делегаций субъектов России, а в прошлом году - 44.
"И эта цифра, более 40, уже поддерживается 3 года. Те делегации, которые приезжают, обсуждают новые контракты, ищут партнеров (в Белоруссии - ред.) в своей производственной деятельности", - продолжил Грызлов.
Он также напомнил про 2022 год, который был тяжелым из-за введения санкций Запада против России и Белоруссии, но сотрудничество стран позволило нивелировать негативные последствия. "Это был тяжелый год. Мы его прошли. Несмотря на все санкции наше экономическое взаимодействие способствует росту ВВП России и Беларуси", - сказал Грызлов.
Он также отметил, что сегодня был дан старт еще одному интеграционному - пригородному пассажирском железнодорожному сообщению. "Электричка пришла из Смоленска в Оршу. Всего 1.40 (в пути - ред.). И тарифы субсидируются из бюджета Союзного государства. Поэтому билеты на этот поезд дешевые", - подчеркнул посол.
