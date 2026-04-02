Социальные объекты отремонтируют в Ингушетии по нацпроекту "Семья"

НАЛЬЧИК, 2 апр – РИА Новости. Около 1,4 миллиарда рублей поступят Ингушетии в 2026 году на реализацию нацпроекта "Семья", на эти деньги в республике отремонтируют перинатальный центр, детские сады, дома культуры и другие социальные объекты, сообщила пресс-служба главы региона.

"В 2026 году на выполнение национального проекта "Семья" в Ингушетии предусмотрено около 1,42 миллиарда рублей, из которых примерно 1,38 миллиарда поступает из федерального бюджета и около 47 миллионов рублей — из регионального", - говорится в сообщении.

Средства будут распределены по пяти направлениям, которые охватывают поддержку семей с детьми, помощь многодетным семьям, развитие услуг для пожилых людей и людей с инвалидностью, модернизацию инфраструктуры культуры и укрепление системы охраны материнства и детства.

В частности, запланированы капремонт нескольких детских садов и домов культуры, реконструкция Дома ветеранов и мемориального комплекса жертвам репрессий, строительство детской школы искусств, модернизация перинатального центра и родильных домов, обновление национальной библиотеки, модернизация молодежного театра.