Социальные объекты отремонтируют в Ингушетии по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 02.04.2026
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
16:56 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/ingushetija-2084824618.html
Социальные объекты отремонтируют в Ингушетии по нацпроекту "Семья"
Социальные объекты отремонтируют в Ингушетии по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 02.04.2026
Социальные объекты отремонтируют в Ингушетии по нацпроекту "Семья"
Около 1,4 миллиарда рублей поступят Ингушетии в 2026 году на реализацию нацпроекта "Семья", на эти деньги в республике отремонтируют перинатальный центр,... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T16:56:00+03:00
2026-04-02T16:56:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
ремонт
капремонт
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Артем Смирнов
Артем Смирнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, ремонт, капремонт
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Ремонт, Капремонт
Социальные объекты отремонтируют в Ингушетии по нацпроекту "Семья"

На развитие инфраструктуры в Ингушетии выделят 1,4 млрд рублей

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
НАЛЬЧИК, 2 апр – РИА Новости. Около 1,4 миллиарда рублей поступят Ингушетии в 2026 году на реализацию нацпроекта "Семья", на эти деньги в республике отремонтируют перинатальный центр, детские сады, дома культуры и другие социальные объекты, сообщила пресс-служба главы региона.
"В 2026 году на выполнение национального проекта "Семья" в Ингушетии предусмотрено около 1,42 миллиарда рублей, из которых примерно 1,38 миллиарда поступает из федерального бюджета и около 47 миллионов рублей — из регионального", - говорится в сообщении.
Средства будут распределены по пяти направлениям, которые охватывают поддержку семей с детьми, помощь многодетным семьям, развитие услуг для пожилых людей и людей с инвалидностью, модернизацию инфраструктуры культуры и укрепление системы охраны материнства и детства.
В частности, запланированы капремонт нескольких детских садов и домов культуры, реконструкция Дома ветеранов и мемориального комплекса жертвам репрессий, строительство детской школы искусств, модернизация перинатального центра и родильных домов, обновление национальной библиотеки, модернизация молодежного театра.
"Благодаря нацпроекту "Семья" мы имеем четкий план действий на ближайшие годы. Все, что мы делаем, делается для людей. Контракты должны исполняться вовремя, объекты сдаваться без переносов, меры поддержки - доходить до людей без лишней бюрократии. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, дают нам финансовые и организационные ресурсы, которые мы используем максимально эффективно", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовРемонтКапремонт
 
 
