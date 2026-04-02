Навык работы с ИИ повышает ценность сотрудника, считает эксперт
Сотрудник, который повышает эффективность своей работы с помощью искусственного интеллекта, становится ценнее для компании, рассказал "Газете.ru"...
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Сотрудник, который повышает эффективность своей работы с помощью искусственного интеллекта, становится ценнее для компании, рассказал "Газете.ru"
замруководителя направления IT-холдинга Т1 ИИ Сергей Карпович.
"Работодатели все чаще обращают внимание на практическое применение ИИ в работе... Важно продемонстрировать, как именно вы повышаете свою эффективность с их помощью: находите и обрабатываете информацию, автоматизируете рутинные задачи, верифицируете результаты, ускоряете создание первоначальных версий решений. Сотрудник, уверенно владеющий этими методиками, становится неизмеримо ценнее для компании", - сказал он.
Эксперт отнес к наиболее востребованным навыкам работу с данными, умение грамотно формулировать запросы, а также критически оценивать качество ответов и осознавать ограничения технологии. Кроме того, по его мнению, сейчас ценится и способность оперативно создавать тестовые интерфейсы, концепции сервисов, тексты, визуальные материалы или первые макеты продуктов.
Карпович подчеркнул, что развитие навыков работы с нейросетями происходит только через практику: чем чаще специалист применяет эти инструменты в реальных рабочих процессах, тем лучше он может формулировать запросы, верифицировать ответы и определять те области, где технология действительно приносит максимальную пользу.