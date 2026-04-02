Россиян с игроманией будут лечить наравне с наркозависимыми

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне, которые имеют патологическое влечение к азартным играм, с 1 сентября смогут наблюдаться у психиатра-нарколога и получать соответствующую помощь в государственных медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
"Принято решение о включении "патологического влечения к азартным играм" в перечень заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается врачами-психиатрами-наркологами в рамках порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", - рассказали в ведомстве.
Россиян с 1 сентября начнут предупреждать о риске азартных игр
19 февраля, 01:05
В пресс-службе НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России уточнили, что приказ министерства здравоохранения, который расширяет получение медицинской помощи пациентам с патологическим влечением к азартным играм, вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
"Оказание помощи, как и сейчас, будет происходить бесплатно с добровольного согласия пациента и включения его в комплексный лечебно-реабилитационный процесс, что позволит снизить влечение к азартным играм, сформировать новые поведенческие паттерны и преодолеть психоэмоциональные нарушения и другие риски, инициирующие возобновление азартного поведения", - пояснили в медучреждении.
Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:17