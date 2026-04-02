Сотрудники брянского СИЗО отправили гуманитарный груз бойцам СВО

БРЯНСК, 26 мар – РИА Новости. Сотрудники брянского следственного изолятора № 1 оказали гуманитарную поддержку участникам СВО, отправив груз из строительных и хозяйственных материалов, а также продуктов питания, сообщает региональное управление ФСИН на своем сайте.

Сотрудники СИЗО собрали и передали очередную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Как отметили в УФСИН, эта инициатива объединила личный состав и ветеранов брянского следственного изолятора.

"В рамках акции удалось собрать комплексный груз, ориентированный на практические нужды бойцов: строительные и хозяйственные материалы, фурнитуру, инструмент, а также продукты питания с длительным сроком хранения", - говорится в заявлении ведомства.

Начальник СИЗО Алексей Чижиков заявил, что сотрудники следственного изолятора стараются поддерживать тех, кто находится на передовой.