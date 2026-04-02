Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО "Град"

Отмечается, что оператор "Рубикона" в ходе разведки обнаружил украинскую боевую машину, которая двигалась на боевую позицию.

"Приняв решение на поражение цели, оператор нанес удар по боевой машине противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось интенсивное возгорание цели", - говорится в описании к видеоролику.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник летит над дорогой навстречу украинскому "Граду" и врезается в переднюю часть машины. Далее показаны кадры с другого беспилотника, аппарат облетает остановившуюся машину и наносит удар в районе заряжённой ракетами пусковой установки сзади грузовика.