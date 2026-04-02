В России ужесточат ГОСТ на рыбу
Росстандарт принял новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. РИА Новости, 02.04.2026
https://ria.ru/20260203/ryba-2071919914.html
https://ria.ru/20251115/yurist-2055109965.html
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
"В стандарт были также заложены положения, направленные на разрешение ранее неурегулированных вопросов производства мороженой рыбы", - прокомментировали в Росстандарте
.
Так, например, в качестве сырья для изготовления продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.
Помимо этого, перечислены виды рыб, которые обязательно необходимо разделывать при изготовлении. Дано описание 13 видов разделки: обезглавленная, полупотрошеная, потрошеная, обезглавленная потрошеная, тушка, полупотрошеная тушка, тушка специальной разделки, спинка, кусок, кусок специальной разделки, потрошеная семужной резки, теша, стейк.
Кроме того, ГОСТ вводит условие для выпуска продукции - температура в теле рыбе или в толще продукта должна быть не выше минус 18 градусов. Предусмотрено замораживание рыбы поштучно, россыпью и блоками.
При этом уточняется, что срок годности рыбы отсчитывают от даты первичной заморозки, а не от расфасовки. Таким образом, недобросовестные производители не смогут искусственно продлить срок годности продукции.
"Стандарт ориентирован на выпуск продукции высокого качества", - заключили в Росстандарте. ГОСТ вступит в силу в июне текущего года.