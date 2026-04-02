В России ужесточат ГОСТ на рыбу
01:14 02.04.2026
В России ужесточат ГОСТ на рыбу
В России ужесточат ГОСТ на рыбу - РИА Новости, 02.04.2026
В России ужесточат ГОСТ на рыбу
Росстандарт принял новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T01:14:00+03:00
2026-04-02T01:14:00+03:00
общество
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В России ужесточат ГОСТ на рыбу

РИА Новости: в России ужесточат ГОСТ на рыбу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Продажа рыбы. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
"В стандарт были также заложены положения, направленные на разрешение ранее неурегулированных вопросов производства мороженой рыбы", - прокомментировали в Росстандарте.
Так, например, в качестве сырья для изготовления продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.
Помимо этого, перечислены виды рыб, которые обязательно необходимо разделывать при изготовлении. Дано описание 13 видов разделки: обезглавленная, полупотрошеная, потрошеная, обезглавленная потрошеная, тушка, полупотрошеная тушка, тушка специальной разделки, спинка, кусок, кусок специальной разделки, потрошеная семужной резки, теша, стейк.
Кроме того, ГОСТ вводит условие для выпуска продукции - температура в теле рыбе или в толще продукта должна быть не выше минус 18 градусов. Предусмотрено замораживание рыбы поштучно, россыпью и блоками.
При этом уточняется, что срок годности рыбы отсчитывают от даты первичной заморозки, а не от расфасовки. Таким образом, недобросовестные производители не смогут искусственно продлить срок годности продукции.
"Стандарт ориентирован на выпуск продукции высокого качества", - заключили в Росстандарте. ГОСТ вступит в силу в июне текущего года.
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
