В России ужесточат ГОСТ на рыбу

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на мороженую рыбу с более детальными требованиями к ее производству и качеству, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

"В стандарт были также заложены положения, направленные на разрешение ранее неурегулированных вопросов производства мороженой рыбы", - прокомментировали в Росстандарте

Так, например, в качестве сырья для изготовления продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу.

Помимо этого, перечислены виды рыб, которые обязательно необходимо разделывать при изготовлении. Дано описание 13 видов разделки: обезглавленная, полупотрошеная, потрошеная, обезглавленная потрошеная, тушка, полупотрошеная тушка, тушка специальной разделки, спинка, кусок, кусок специальной разделки, потрошеная семужной резки, теша, стейк.

Кроме того, ГОСТ вводит условие для выпуска продукции - температура в теле рыбе или в толще продукта должна быть не выше минус 18 градусов. Предусмотрено замораживание рыбы поштучно, россыпью и блоками.

При этом уточняется, что срок годности рыбы отсчитывают от даты первичной заморозки, а не от расфасовки. Таким образом, недобросовестные производители не смогут искусственно продлить срок годности продукции.