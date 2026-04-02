17:58 02.04.2026
Госдолг США за месяц операции против Ирана вырос на 295 миллиардов долларов
Госдолг США за месяц операции против Ирана вырос на 295 миллиардов долларов

РИА Новости: госдолг США за месяц операции против Ирана вырос на $295 млрд

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Государственный долг США за месяц операции против Ирана увеличился более чем на 295 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе официальных данных американского минфина.
По состоянию на 31 марта 2026 года совокупный объем долговых обязательств правительства Соединенных Штатов составляет 39 триллионов 65 миллиардов 421 миллион долларов после того, как ранее в марте госдолг страны впервые в ее истории преодолел отметку в 39 триллионов.
Операция США и Израиля против Ирана началась в ночь субботу, 28 февраля.
При этом на конец пятницы, 27 февраля, объем государственного долга США составлял 38 триллионов, 769 миллиардов и 805 миллионов долларов, следует из изученной агентством отчетности минфина. Тот день стал последней датой в феврале, за которую министерство публиковало данные о госдолге.
Таким образом, всего за 1 месяц продолжающейся до настоящего времени операции на Ближнем Востоке долги правительства США выросли на 295 миллиардов, 616 миллионов долларов.
Американское правительство официально не сообщает, во сколько США обходится операция против Ирана. Руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 16 марта заявлял, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
