Гладков отменил совещания в Грайвороне из-за угрозы ударов ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отменил все запланированные на четверг совещания в Грайвороне, получив оперативную информацию о подготовке ВСУ ударов по местам их проведения.

Он подчеркнул, что вопрос не в безопасности должностных лиц, а в защите граждан. По его словам, запланированные встречи с депутатами, ветеранами СВО и руководителями силовых структур, на которых должны были обсуждаться вопросы безопасности, обязательно состоятся в ближайшее время, но в другой локации.