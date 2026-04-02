В ФПГ прошли обыски в ряде компаний из-за якобы нарушений санкций
Сотрудники немецких таможенных органов провели обыски в нескольких компаниях в Германии в связи с подозрением в якобы нарушении ими антироссийских санкций,... РИА Новости, 02.04.2026
В ФПГ прошли обыски в 3 компаниях из-за якобы нарушений антироссийских санкций
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники немецких таможенных органов провели обыски в нескольких компаниях в Германии в связи с подозрением в якобы нарушении ими антироссийских санкций, сообщило управление по таможенным расследованиям и дознанию Франкфурта-на-Майне.
"Следователи управления по таможенным расследованиям и дознанию Франкфурта-на-Майне провели обыски в общей сложности в 14 жилых и коммерческих помещениях в регионе Рейн-Майн", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Уточняется, что обыски прошли в конце марта в трех компаниях, которые подозреваются якобы в поставках в Россию в обход санкций через посредников и соседние с Германией страны.
Утверждается, что в ходе обысков была изъята обширная деловая документация и электронные носители данных. Кроме того, арестовано имущество двух компаний на сумму около 987 тысяч и 148 тысяч евро соответственно.
Расследование проходит под руководством прокуратуры Франкфурта-на-Майне. Названия компаний не раскрываются.
В начале февраля федеральная прокуратура Германии заявила об аресте пяти человек, в том числе двух лиц с двойным гражданством Германии и России, в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.