Российский газовоз был атакован украинским дроном с запада Ливии, пишут СМИ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский газовоз, поврежденный ВСУ в Средиземном море, атаковали безэкипажным катером с базы на западе Ливии, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на свое расследование.
"Украинские войска действительно стояли за этим нападением, и они действительно присутствуют в Ливии, а именно на западе страны", — говорится в сообщении.
Как уточняется, эта часть страны находится под контролем правительства Абдельхамида Дбейбы в Триполи. По данным источников, танкер атаковал дрон MAGURA V5 украинского производства, запущенный из города Меллита.
Ранее в четверг ливийские власти сообщили, что им не удалось отбуксировать судно в порт. Трос оборвался из-за непогоды и сильных волн. Другим кораблям рекомендовали не приближаться к танкеру. После захода в порт его собирались вывести из территориальных вод Ливии. Теперь заняться этим призывают другие страны региона.
Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее сто тысяч кубометров СПГ, лишилось хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.