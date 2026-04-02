18:46 02.04.2026 (обновлено: 23:16 02.04.2026)
Российский газовоз был атакован украинским дроном с запада Ливии, пишут СМИ
RFI: газовоз "Арктик Метагаз" был атакован украинским дроном с запада Ливии

© Фото : General Administration for Coast SecurityРоссийский танкер Arctic Metagaz
Российский танкер Arctic Metagaz - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : General Administration for Coast Security
Российский танкер Arctic Metagaz. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский газовоз, поврежденный ВСУ в Средиземном море, атаковали безэкипажным катером с базы на западе Ливии, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на свое расследование.
"Украинские войска действительно стояли за этим нападением, и они действительно присутствуют в Ливии, а именно на западе страны", — говорится в сообщении.

Российский танкер Arctic Metagaz, дрейфующий в международных водах Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Ливии высказались о последствиях атаки на российский газовоз
27 марта, 10:11
Как уточняется, эта часть страны находится под контролем правительства Абдельхамида Дбейбы в Триполи. По данным источников, танкер атаковал дрон MAGURA V5 украинского производства, запущенный из города Меллита.
Ранее в четверг ливийские власти сообщили, что им не удалось отбуксировать судно в порт. Трос оборвался из-за непогоды и сильных волн. Другим кораблям рекомендовали не приближаться к танкеру. После захода в порт его собирались вывести из территориальных вод Ливии. Теперь заняться этим призывают другие страны региона.
Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее сто тысяч кубометров СПГ, лишилось хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Ливии призвали мировое сообщество расследовать атаку на газовоз из России
29 марта, 02:23
 
