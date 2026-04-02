Ситуация с запасами в европейских ПХГ усугубляется, сообщил "Газпром"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ситуация с низким уровнем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) усугубляется, что в дальнейшем внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке, говорится в сообщении компании "Газпром".

"Ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, отбор из них продолжается. В дальнейшем это создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке", - говорится в сообщении.