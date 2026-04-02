16:23 02.04.2026
Европа несется к энергокризису, заявил Сийярто
Европа несется к энергокризису, заявил Сийярто
Запасы в европейских газохранилищах составляют 9% от годового потребления газа, Европа стремительно несется к энергокризису, а предотвратить рост цен могло бы... РИА Новости, 02.04.2026
Сийярто: у Европы осталось всего 9 процентов газа, она несется к энергокризису

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Запасы в европейских газохранилищах составляют 9% от годового потребления газа, Европа стремительно несется к энергокризису, а предотвратить рост цен могло бы возвращение российских энергоносителей на европейский рынок, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейский континент гигантскими шагами движется к энергетическому кризису, поскольку война с Ираном, похоже, не заканчивается и не ослабевает, и эта война в настоящее время блокирует 20% мирового потребления нефти... Одновременно в газохранилищах ЕС сегодня остается только 9% годового потребления стран ЕС", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, европейская экономика в последние недели неслучайно столкнулась с ростом цен на газ на 60% и ростом цен на нефть на 70%.
"Что делать в такой ситуации? Объемы газа и нефти на европейском рынке следует увеличить, но поскольку на европейском рынке нет ни арабской нефти, ни российской нефти, ни российского газа, рост цен будет резким, и в этой ситуации для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики будут трагические последствия, если так называемый план энергетического перехода партии "Тиса" будет реализован", - отметил Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге - глобальный дефицит топлива.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
