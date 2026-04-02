ФОМС: объем медпомощи по ОМС в федеральных клиниках увеличился на 10%

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Общий объем медицинской помощи по ОМС, оказанной федеральными медорганизациями в 2025 году, составил 2,5 миллиона случаев на сумму 298,6 миллиарда рублей, превысив показатели предыдущего года на 10% по количеству случаев (2,27 миллиона) и на 35 % – по объему финансирования (221,5 миллиарда рублей), сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
При этом доля высокотехнологичной медицинской помощи в общем объеме помощи, оказанной федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС, составила почти 17%, что на 4% выше уровня 2024 года.
Глава ФОМС назвал основную задачу страховых представителей
16 марта, 12:33
"Высокотехнологичная медицинская помощь с применением уникальных методов лечения по сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов увеличилась относительно 2024 года по объемным показателям почти в 2 раза и по финансовым показателям больше, чем в 2 раза, и составила 2,7 тысячи случаев на сумму 7,956 миллиарда рублей. Это подтверждает тенденцию к увеличению доступности сложных и затратоемких видов лечения для застрахованных граждан", – уточнил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, которого цитирует пресс-служба.
Кроме того, в 2025 году было зафиксировано 970,2 тысячи случаев оказания медпомощи пациентам за пределами их территории страхования – на 15,1 % больше, чем в 2024 году.
В числе наиболее востребованных профилей медицинской помощи в 2025 году: офтальмология (387 тысяч случаев), онкология, включая детскую онкологию (307 тысяч случаев), сердечно-сосудистая хирургия (203 тысячи случаев), травматология и ортопедия (178 тысяч случаев), а также виды помощи, включающие лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и заместительную почечную терапию (203 тысячи случаев).