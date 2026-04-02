ФБР заподозрила Китай во взломе одной из своих систем, пишет СМИ

2026-04-02T15:47:00+03:00
https://ria.ru/20260327/fbr-2083411564.html
https://ria.ru/20251019/kitaj-2049212314.html
Politico: ФБР назвала взлом своей системы крупным инцидентом и заподозрила Китай
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ФБР расценила взлом одной из своих систем слежения как "крупный инцидент", несущий риски для национальной безопасности США, хакеры могли получить доступ к большому объему данных, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на информированные источники.
"ФБР
на прошлой неделе квалифицировало недавнее связанное с Китаем
кибер-проникновение в одну секретную систему слежения ведомства как "крупный инцидент", что означает, что он несет значительные риски для национальной безопасности США", - говорится в материале.
Как минимум три человека подтвердили это на условиях анонимности.
"Такое определение означает, что хакеры успешно получили доступ к большому объему секретных данных, хранящихся непосредственно в системах ФБР", - пишет издание.
Бюро отказалось комментировать это Politico.
Источники издания сообщили, что ведомство подозревает, что за этим стоит Китай, однако конкретику они не привели.
В конце марта ФБР объявило награду 10 миллионов долларов о хакерах, которые стоят за взломом почты главы бюро Кэша Пателя
. Ответственность за это взяла на себя иранская группировка Handala.