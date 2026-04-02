Любинский оценил вклад Фалина в разрядку международной напряженности
17:43 02.04.2026
Любинский оценил вклад Фалина в разрядку международной напряженности
Любинский оценил вклад Фалина в разрядку международной напряженности - РИА Новости, 02.04.2026
Любинский оценил вклад Фалина в разрядку международной напряженности
Личный вклад Валентина Фалина в разрядку международной напряженности трудно переоценить, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T17:43:00+03:00
2026-04-02T17:43:00+03:00
в мире
германия
ссср
бонн
валентин фалин
дмитрий любинский
эгон бар
кпсс
германия
ссср
бонн
в мире, германия, ссср, бонн, валентин фалин, дмитрий любинский, эгон бар, кпсс, агентство печати "новости"
В мире, Германия, СССР, Бонн, Валентин Фалин, Дмитрий Любинский, Эгон Бар, КПСС, Агентство печати "Новости"
Любинский оценил вклад Фалина в разрядку международной напряженности

Любинский: вклад Фалина в разрядку глобальной напряженности трудно переоценить

Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Личный вклад Валентина Фалина в разрядку международной напряженности трудно переоценить, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН. В 1971–1978 годах он был послом СССР в ФРГ.
"В эпоху, когда германский вопрос во многом определял температуру всей системы международных отношений, личный вклад Фалина в разрядку международной напряженности трудно переоценить", - сказал Любинский в ходе круглого стола "Последний маршал советской дипломатии. К 100-летию Валентина Михайловича Фалина".
Дипломат отметил, что Фалин был одним из тех, кто реально создавал контекст и саму "ткань" советско-германских отношений.
"Он умел сочетать твердую приверженность интересам своей страны с подлинным желанием создать условия для исторического примирения между СССР и ФРГ после страшной трагедии Великой Отечественной войны, нормализации отношений между двумя германскими государствами", - сказал Любинский.
По его словам, Фалин обладал кругозором, энциклопедическими знаниями, а также редким чувством юмора. Его умение слушать и слышать собеседника сделало его непререкаемым авторитетом у зарубежных партнеров, добавил замглавы МИД.
Как отметил Любинский, именно благодаря этим качествам Фалину удалось установить доверительные отношения с западногерманским визави. Его доверительный контакт с Эгоном Баром позже перерос в настоящую дружбу, сказал дипломат.
"Глубокое знание германских реалий и аналитический талант Фалина находили высокую оценку в немецкой прессе того времени, называвшей его лучшим специалистом по Германии в Кремле, который "всегда твердо стоял на своем" и умел блестяще формулировать идеи", - подчеркнул замглавы МИД.
В четверг на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.
Эгон Бар - немецкий социал-демократ, автор "восточной политики" и концепции "перемен через сближение", подразумевавшей сближение ФРГ со странами соцблока и ГДР. Бар скончался в 2015 году от обширного инфаркта в возрасте 93 лет.
В миреГерманияСССРБоннВалентин ФалинДмитрий ЛюбинскийЭгон БарКПССАгентство печати "Новости"
 
 
