Любинский оценил вклад Фалина в разрядку международной напряженности

Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Личный вклад Валентина Фалина в разрядку международной напряженности трудно переоценить, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе, в 1971–1982 годах был послом СССР Бонне , возглавлял международный отдел ЦК КПСС , работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН. В 1971–1978 годах он был послом СССР в ФРГ

"В эпоху, когда германский вопрос во многом определял температуру всей системы международных отношений, личный вклад Фалина в разрядку международной напряженности трудно переоценить", - сказал Любинский в ходе круглого стола "Последний маршал советской дипломатии. К 100-летию Валентина Михайловича Фалина".

Дипломат отметил, что Фалин был одним из тех, кто реально создавал контекст и саму "ткань" советско-германских отношений.

"Он умел сочетать твердую приверженность интересам своей страны с подлинным желанием создать условия для исторического примирения между СССР и ФРГ после страшной трагедии Великой Отечественной войны, нормализации отношений между двумя германскими государствами", - сказал Любинский.

По его словам, Фалин обладал кругозором, энциклопедическими знаниями, а также редким чувством юмора. Его умение слушать и слышать собеседника сделало его непререкаемым авторитетом у зарубежных партнеров, добавил замглавы МИД.

Как отметил Любинский, именно благодаря этим качествам Фалину удалось установить доверительные отношения с западногерманским визави. Его доверительный контакт с Эгоном Баром позже перерос в настоящую дружбу, сказал дипломат.

"Глубокое знание германских реалий и аналитический талант Фалина находили высокую оценку в немецкой прессе того времени, называвшей его лучшим специалистом по Германии в Кремле, который "всегда твердо стоял на своем" и умел блестяще формулировать идеи", - подчеркнул замглавы МИД.

В четверг на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости ", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.