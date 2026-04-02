Рейтинг@Mail.ru
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 02.04.2026 (обновлено: 12:30 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/falin-2084735428.html
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2026
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова
Посол СССР в Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН, позже РИА Новости) Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T11:59:00+03:00
2026-04-02T12:30:00+03:00
москва
валентин фалин
мария захарова
агентство печати "новости"
https://ria.ru/20260402/falin-2084735095.html
москва
москва, валентин фалин, мария захарова, агентство печати "новости"
Москва, Валентин Фалин, Мария Захарова, Агентство печати "Новости"
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова

Захарова: Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на торжественной церемонии открытия мемориальной доски дипломату Валентину Фалину. 2 апреля 2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на торжественной церемонии открытия мемориальной доски дипломату Валентину Фалину. 2 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на торжественной церемонии открытия мемориальной доски дипломату Валентину Фалину. 2 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол СССР в Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН, позже РИА Новости) Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Третьего апреля исполняется 100 лет со дня рождения Фалина. В четверг в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" в память о Фалине открыли мемориальную доску.
"Невозможно сказать, в какой больше степени этот человек реализовался - он, конечно, принадлежал дипломатии, принадлежал журналистике в широком смысле слова", - сказала Захарова на церемонии открытия мемориальной доски.
Она также отметила небывалую актуальность вклада Фалина в сочетание информационного потенциала, дипломатии и публицистики для донесения правды о Второй мировой и Великой Отечественной войне.
"Очень важно, что в центре Москвы, причем в таком оживленном месте появилась мемориальная доска нашему общему выдающемуся деятелю", - заключила дипломат.
Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде. В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления Агентства печати "Новости", а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Умер 22 февраля 2018 года.
Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Соловьев отметил вклад Фалина в развитие отечественной журналистики
2 апреля, 11:58
 
МоскваВалентин ФалинМария ЗахароваАгентство печати "Новости"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала