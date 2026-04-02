Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T11:59:00+03:00
Захарова: Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол СССР в Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН, позже РИА Новости) Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Третьего апреля исполняется 100 лет со дня рождения Фалина
. В четверг в Москве
на здании медиагруппы "Россия сегодня" в память о Фалине открыли мемориальную доску.
"Невозможно сказать, в какой больше степени этот человек реализовался - он, конечно, принадлежал дипломатии, принадлежал журналистике в широком смысле слова", - сказала Захарова
на церемонии открытия мемориальной доски.
Она также отметила небывалую актуальность вклада Фалина в сочетание информационного потенциала, дипломатии и публицистики для донесения правды о Второй мировой и Великой Отечественной войне.
"Очень важно, что в центре Москвы, причем в таком оживленном месте появилась мемориальная доска нашему общему выдающемуся деятелю", - заключила дипломат.
Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде
. В 1971-1978 годах был послом СССР
в ФРГ
, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС
. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления Агентства печати "Новости
", а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Умер 22 февраля 2018 года.