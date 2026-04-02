Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол СССР в Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН, позже РИА Новости) Валентин Фалин был выдающимся деятелем и для дипломатии, и для журналистики, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Третьего апреля исполняется 100 лет со дня рождения Фалина . В четверг в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" в память о Фалине открыли мемориальную доску.

"Невозможно сказать, в какой больше степени этот человек реализовался - он, конечно, принадлежал дипломатии, принадлежал журналистике в широком смысле слова", - сказала Захарова на церемонии открытия мемориальной доски.

Она также отметила небывалую актуальность вклада Фалина в сочетание информационного потенциала, дипломатии и публицистики для донесения правды о Второй мировой и Великой Отечественной войне.

"Очень важно, что в центре Москвы, причем в таком оживленном месте появилась мемориальная доска нашему общему выдающемуся деятелю", - заключила дипломат.