Рейтинг@Mail.ru
Паралимпийцы посетили фабрику, где создавалась их форма для Игр в Милане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:32 02.04.2026
Паралимпийцы посетили фабрику, где создавалась их форма для Игр в Милане
Паралимпийцы посетили фабрику, где создавалась их форма для Игр в Милане

Делегация паралимпийцев посетила швейную фабрику "Мануфактуры Bosco"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Делегация российских паралимпийцев на швейной фабрике "Мануфактуры Bosco" в Калуге
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Делегация российских паралимпийцев на швейной фабрике "Мануфактуры Bosco" в Калуге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Делегация российских паралимпийцев посетила швейную фабрику "Мануфактуры Bosco" в Калуге, где была сшита форма для сборной, выступившей на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает компания.
В составе делегации – президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, чемпионы Игр Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Анастасия Багиян, Сергей Синякин, а также тренеры, врачи и кандидаты в сборные команды. Они посетили производственные цеха, пообщались с сотрудниками, увидели, как создается экипировка.
"Когда мы получили первые дизайны, началась большая работа - как превратить идею в изделие, которое можно массово и качественно производить. Чтобы появился один пуховик, к нему прикасаются около 40 человек. Это целая цепочка процессов, где каждый отвечает за результат. Мы, конечно, и колдовали, и переживали – сроки были сжатые, но цель была одна: чтобы у спортсменов не возникло ни одного вопроса к форме. И для нас огромная гордость, что российские спортсмены выступали в отечественной экипировке. Весь цех жил этими Играми", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора фабрики Юлии Демидовой.
Как отметил глава ПКР, экипировка получила хорошие отклики не только от наших спортсменов, но и за рубежом. "Нас узнавали, к нам подходили, фотографировались – мы были самыми заметными", - сказал Рожков.
Во встрече с паралимпийцами приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов и председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
"Вы выступали под гимн России, с флагом России, и в форме, которая была сшита здесь в Калужской области. Мы пожелали, чтобы эта форма принесла вам удачу и успех. В тоже время, мы прекрасно понимаем, что удача и успех всегда в труде, поте, слезах, огромном преодолении себя. Для нас огромная честь видеть вас здесь", - обратился к паралимпийцам глава Калужской области, его слова приводятся на сайте обладминистрации.
По словам Куснировича, компании было важно подбодрить ребят, "чтобы у них сложилось впечатление, что Bosco никуда не ушло из олимпийского и паралимпийского движения". "Мы снова заняли свое место. Я очень рад за всех, кто принимал участие, и за то, что они победили. Получился сильный, яркий, чемпионский возврат", - сказал он.
Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала