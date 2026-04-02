Паралимпийцы посетили фабрику, где создавалась их форма для Игр в Милане

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Делегация российских паралимпийцев посетила швейную фабрику "Мануфактуры Bosco" в Калуге, где была сшита форма для сборной, выступившей на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает компания.

В составе делегации – президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, чемпионы Игр Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Анастасия Багиян, Сергей Синякин, а также тренеры, врачи и кандидаты в сборные команды. Они посетили производственные цеха, пообщались с сотрудниками, увидели, как создается экипировка.

"Когда мы получили первые дизайны, началась большая работа - как превратить идею в изделие, которое можно массово и качественно производить. Чтобы появился один пуховик, к нему прикасаются около 40 человек. Это целая цепочка процессов, где каждый отвечает за результат. Мы, конечно, и колдовали, и переживали – сроки были сжатые, но цель была одна: чтобы у спортсменов не возникло ни одного вопроса к форме. И для нас огромная гордость, что российские спортсмены выступали в отечественной экипировке. Весь цех жил этими Играми", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора фабрики Юлии Демидовой.

Как отметил глава ПКР, экипировка получила хорошие отклики не только от наших спортсменов, но и за рубежом. "Нас узнавали, к нам подходили, фотографировались – мы были самыми заметными", - сказал Рожков.

Во встрече с паралимпийцами приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов и председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

"Вы выступали под гимн России, с флагом России, и в форме, которая была сшита здесь в Калужской области. Мы пожелали, чтобы эта форма принесла вам удачу и успех. В тоже время, мы прекрасно понимаем, что удача и успех всегда в труде, поте, слезах, огромном преодолении себя. Для нас огромная честь видеть вас здесь", - обратился к паралимпийцам глава Калужской области, его слова приводятся на сайте обладминистрации.

По словам Куснировича, компании было важно подбодрить ребят, "чтобы у них сложилось впечатление, что Bosco никуда не ушло из олимпийского и паралимпийского движения". "Мы снова заняли свое место. Я очень рад за всех, кто принимал участие, и за то, что они победили. Получился сильный, яркий, чемпионский возврат", - сказал он.