МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ЕС отказывается от Украины в пользу энергетического сотрудничества с Россией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
По данным издания, в таких условиях политически сложнее будет реализовать многомиллиардный пакет помощи Украине.
При этом заявление главы евродипломатии Каи Каллас в Киеве о трудностях с выделением Украине кредита в 90 миллиардов евро говорит о том, что блокировка этого займа зависит не только от Венгрии, но и от нарастающих стремлений внутри самой Европы возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой.
"Надежда на то, что изменение политического курса в Венгрии решит все проблемы Украины, оказывается все более иллюзорной", — резюмирует газета.
В середине апреля представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявила, что обсуждение плана по запрету импорта российской нефти исключили из повестки дня.
ЕК намеревалась в начале года внести законодательное предложение, чтобы как можно скорее (но не позже конца 2027 года) запретить импорт российской нефти.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. К тому же западные страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ, но через посредников и дороже.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
