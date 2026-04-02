Министр обороны Эстонии пожаловался на США

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что администрация США не объясняет четко, какой именно помощи хочет от союзников в событиях на Ближнем Востоке.
"Все будет пересмотрено": союзник США вывел Рубио из себя
31 марта, 02:22
Как пишет газета, в середине марта Певкур встретился в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками обороны США и выразил готовность обсудить, как Эстония могла бы помочь в возобновлении работы Ормузского пролива. Он заявил, что с тех пор он не получал никаких дальнейших указаний относительно того, какой именно помощи хочет Вашингтон.
"Трамп сначала сказал, что НАТО должна что-то сделать на Ближнем Востоке вместе с США, затем он сказал, что нам не нужны союзники, а потом он сказал, что союзники должны сделать это сами. <...> Так всего за три дня получилось три разных указания", — утверждает Певкур.
По мнению эстонского министра, союзники по НАТО могут быть готовы по крайней мере обсудить запрос США о помощи.
"Но это не значит, что мы ввяжемся в неясность или во что-то, чего мы не знаем", — уточнил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
