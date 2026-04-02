Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Эстонии пожаловался на США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 02.04.2026 (обновлено: 13:02 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/estoniya-2084668468.html
Министр обороны Эстонии пожаловался на США
2026-04-02T01:09:00+03:00
2026-04-02T13:02:00+03:00
в мире
сша
эстония
ближний восток
ханно певкур
дональд трамп
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084752201_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_531f46fbe360d82ef572ee0f44c71757.jpg
https://ria.ru/20260331/nato-2083898976.html
https://ria.ru/20260330/ssha-2083716041.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084752201_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01e6a2151bdd32a1e9b80871374b6090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Эстония, Ближний Восток, Ханно Певкур, Дональд Трамп, НАТО, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МО Эстонии пожаловался, что США не объясняют, чего они хотят от союзников

© AP Photo / Pavel GolovkinМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что администрация США не объясняет четко, какой именно помощи хочет от союзников в событиях на Ближнем Востоке.
"У меня была встреча с начальником штаба обороны, и ни Центральное командование ВС США, ни другие институты, в том числе и на политическом уровне, не дают ясности относительно того, чего США просят от союзников", — заявил Певкур в интервью изданию Politico.
Как пишет газета, в середине марта Певкур встретился в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками обороны США и выразил готовность обсудить, как Эстония могла бы помочь в возобновлении работы Ормузского пролива. Он заявил, что с тех пор он не получал никаких дальнейших указаний относительно того, какой именно помощи хочет Вашингтон.
"Трамп сначала сказал, что НАТО должна что-то сделать на Ближнем Востоке вместе с США, затем он сказал, что нам не нужны союзники, а потом он сказал, что союзники должны сделать это сами. <...> Так всего за три дня получилось три разных указания", — утверждает Певкур.
По мнению эстонского министра, союзники по НАТО могут быть готовы по крайней мере обсудить запрос США о помощи.
"Но это не значит, что мы ввяжемся в неясность или во что-то, чего мы не знаем", — уточнил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала