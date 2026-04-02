Министр обороны Эстонии пожаловался на США

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что администрация США не объясняет четко, какой именно помощи хочет от союзников в событиях на Ближнем Востоке.

"У меня была встреча с начальником штаба обороны, и ни Центральное командование ВС США, ни другие институты, в том числе и на политическом уровне, не дают ясности относительно того, чего США просят от союзников", — заявил Певкур в интервью изданию Politico.

Как пишет газета, в середине марта Певкур встретился в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками обороны США и выразил готовность обсудить, как Эстония могла бы помочь в возобновлении работы Ормузского пролива . Он заявил, что с тех пор он не получал никаких дальнейших указаний относительно того, какой именно помощи хочет Вашингтон.

Трамп сначала сказал, что НАТО должна что-то сделать на Ближнем Востоке вместе с США, затем он сказал, что нам не нужны союзники, а потом он сказал, что союзники должны сделать это сами. <...> Так всего за три дня получилось три разных указания", — утверждает Певкур.

По мнению эстонского министра, союзники по НАТО могут быть готовы по крайней мере обсудить запрос США о помощи.

"Но это не значит, что мы ввяжемся в неясность или во что-то, чего мы не знаем", — уточнил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана