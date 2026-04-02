https://ria.ru/20260402/es-2084877731.html
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ
Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей, пишет газета Bild со ссылкой на немецкую полицию. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084212374_0:203:3070:1931_1920x0_80_0_0_c27e7333e4a28e157ba04c16063b7efd.jpg
https://ria.ru/20260401/polsha-2084211738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084212374_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0a605cca2b9b6c0bc14fb074e8b430d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости.
Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей, пишет газета Bild
со ссылкой на немецкую полицию.
"Едва ли проходит хотя бы один день без стрельбы в столице", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что участившиеся случаи применения огнестрельного оружия в столице Германии связаны с нарастающим противостоянием преступных группировок.
Последний подобный случай произошел в четверг ранним утром в берлинском районе Нойкёльн, где неизвестные в масках обстреляли заведение с находившимися внутри людьми.
Статистика свидетельствует о почти двукратном росте числа подобных нарушений. Согласно данным полиции, в 2025 году в Берлине было зафиксировано 1 119 преступлений с использованием огнестрельного оружия. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 666 случаев.
В полиции отмечают, что негативная тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Так, только в марте в Берлине зарегистрировали девять таких случаев, в результате которых жертвы получили тяжелые или опасные для жизни ранения.