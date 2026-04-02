В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ

БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей, пишет газета Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей, пишет газета Bild со ссылкой на немецкую полицию.

"Едва ли проходит хотя бы один день без стрельбы в столице", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что участившиеся случаи применения огнестрельного оружия в столице Германии связаны с нарастающим противостоянием преступных группировок.

Последний подобный случай произошел в четверг ранним утром в берлинском районе Нойкёльн, где неизвестные в масках обстреляли заведение с находившимися внутри людьми.

Статистика свидетельствует о почти двукратном росте числа подобных нарушений. Согласно данным полиции, в 2025 году в Берлине было зафиксировано 1 119 преступлений с использованием огнестрельного оружия. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 666 случаев.