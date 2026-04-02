Рейтинг@Mail.ru
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 02.04.2026 (обновлено: 11:55 03.04.2026)
https://ria.ru/20260402/es-2084877731.html
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ
Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей, пишет газета Bild со ссылкой на немецкую полицию. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-02T22:48:00+03:00
2026-04-03T11:55:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084212374_0:203:3070:1931_1920x0_80_0_0_c27e7333e4a28e157ba04c16063b7efd.jpg
https://ria.ru/20260401/polsha-2084211738.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084212374_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0a605cca2b9b6c0bc14fb074e8b430d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, bild
В мире, Берлин (город), Германия, Bild
В Берлине редкий день обходится без стрельбы, пишут СМИ

Bild: в Берлине редкий день обходится без стрельбы

© REUTERS / Christian MangСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© REUTERS / Christian Mang
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей, пишет газета Bild со ссылкой на немецкую полицию.
"Едва ли проходит хотя бы один день без стрельбы в столице", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что участившиеся случаи применения огнестрельного оружия в столице Германии связаны с нарастающим противостоянием преступных группировок.
Последний подобный случай произошел в четверг ранним утром в берлинском районе Нойкёльн, где неизвестные в масках обстреляли заведение с находившимися внутри людьми.
Статистика свидетельствует о почти двукратном росте числа подобных нарушений. Согласно данным полиции, в 2025 году в Берлине было зафиксировано 1 119 преступлений с использованием огнестрельного оружия. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 666 случаев.
В полиции отмечают, что негативная тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Так, только в марте в Берлине зарегистрировали девять таких случаев, в результате которых жертвы получили тяжелые или опасные для жизни ранения.
В миреБерлин (город)ГерманияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала