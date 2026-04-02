Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/es-2084872453.html
Каллас: ЕС не может позволить Ирану вводить плату за проход через Ормуз
Каллас: ЕС не может позволить Ирану вводить плату за проход через Ормуз
Ирану нельзя позволить брать со стран плату за проход судов, миссию ВМС стран ЕС в Красном море нужно усилить, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 02.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078750111_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_e05c8afa53ba30e46b2245f3a1d14379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Каллас: ЕС не может позволить Ирану вводить плату за проход через Ормуз

Каллас: Ирану нельзя позволить брать со стран плату за проход судов через Ормуз

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Ирану нельзя позволить брать со стран плату за проход судов, миссию ВМС стран ЕС в Красном море нужно усилить, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов, говорить о пошлинах пока рано.
"Этот водный путь является глобальным общественным благом. Нельзя позволить Ирану взимать с государств плату за проход судов. Международное право не признает схем "плати за проход", - написала Каллас в соцсети X.
Глава евродипломатии добавила, что военно-морская миссия ЕС Aspides уже оказала содействие 1,7 тысячи судов в Красном море и должна быть расширена.
"Мы не можем позволить себе потерять еще один критически важный торговый маршрут", - считает она.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Каллас, в свою очередь, заявляла, что государства-члены Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала