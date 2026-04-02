Грызлов исключил наличие у России планов нападения на Евросоюз

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Обвинения со стороны западных политиков в адрес России о якобы наличии у нее планов нападения на страны Евросоюза не соответствуют действительности, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Эти руководители (стран ЕС -ред.) на сегодняшний день понимают, что если они сменят (антироссийскую - ред.) риторику, то их просто (народы в этих странах - ред.) "снесут". Они пытаются доказывать (для обоснования своей политики - ред.), что Россия, Беларусь... может напасть на страны Евросоюза. Это исключено, это говорил наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал дипломат в четверг в Минске журналистам перед торжественным концертом ко Дню единения народов Белоруссии и России.
По его словам, создавая видимость угрозы с Востока, европейские политики наращивают мощности производства оружия в своих странах. "Уже есть вопросы, связанные с мобилизацией в странах Западной Европы", - продолжил дипломат.
"А для того, чтобы охолодить их, мы (Россия и Белоруссия - ред.) должны быть сильными. А сильными мы можем быть тогда, когда едины", - подчеркнул Грызлов.