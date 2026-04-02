Эксперт прокомментировал угрозы Зеленского депутатам Рады

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес депутатов и концентрация силовиков возле Рады указывают на рост авторитарных тенденций и давление на последний легитимный орган на Украине, поделился мнением с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, полковник запаса Александр Тиханский.