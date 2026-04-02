Эксперт прокомментировал угрозы Зеленского депутатам Рады - РИА Новости, 02.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 02.04.2026 (обновлено: 23:26 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/ekspert-2084881058.html
Эксперт прокомментировал угрозы Зеленского депутатам Рады
Угрозы Владимира Зеленского в адрес депутатов и концентрация силовиков возле Рады указывают на рост авторитарных тенденций и давление на последний легитимный... РИА Новости, 02.04.2026
Эксперт прокомментировал угрозы Зеленского депутатам Рады

Полковник Тиханский: Зеленский добивает последний легитимный орган Украины

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес депутатов и концентрация силовиков возле Рады указывают на рост авторитарных тенденций и давление на последний легитимный орган на Украине, поделился мнением с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, полковник запаса Александр Тиханский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
"Снижение работоспособности парламента, особенно в условиях военного времени, создаёт серьёзные проблемы для управления страной. Невозможность принять законы, необходимые для получения финансирования от МВФ, напрямую влияет на финансовую стабильность. Усталость элит и нежелание брать на себя ответственность за непопулярные решения — типичные симптомы затяжного кризиса власти. Угрозы Зеленского в адрес депутатов и концентрация силовиков возле Рады указывают на рост авторитарных тенденций и давление на последний легитимный орган", - сказал эксперт.
Касательно заявления Зеленского "о подготовке к трёхлетней войне" Тиханский подчеркнул, что это попытка создать видимость стратегического планирования в условиях полного тупика.
"У режима нет собственных ресурсов для реализации такого сценария. Государственный бюджет Украины существует только за счёт экстренной финансовой помощи Запада, а ситуация на фронте требует всё больше расходов, которые Киев самостоятельно не тянет. Потеря поддержки части спонсоров из-за усталости от конфликта и коррупционных скандалов усугубляет кризис", - отметил белорусский эксперт.
Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов
Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку вместо выборов
10 декабря 2025, 10:52
 
