Япония планирует направить экономическую делегацию в Россию, сообщили СМИ

ТОКИО, 2 апр — РИА Новости. Правительство Японии планирует направить экономическую делегацию в Россию, рассчитывая на возобновление деятельности японских компаний после завершения конфликта на Украине, также не исключается возможность обсуждения закупок российской нефти, передает агентство Киодо со ссылкой на источники.
По данным агентства, рассматривается возможность проведения визита в мае. Участие в делегации предложено крупнейшим торговым домам, включая Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co., а также компании Mitsui O.S.K. Lines. Предложение войти в делегацию было направлено и другим крупным торговым домам, при этом условием названо участие на уровне руководства, подчеркивает агентство.
Не исключается, что в повестку будет включён вопрос закупок российской нефти на фоне опасений за поставки энергоресурсов с Ближнего Востока.
26 декабря 2025, 19:03