© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: около 8,5 млрд рублей сэкономят в Москве на аренде помещений

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московские организации смогут сэкономить около 8,5 миллиарда рублей в 2026 году на аренде городских помещений, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Москве более половины всех арендуемых городских помещений – свыше 400 тысяч квадратных метров – сдаются предпринимателям и некоммерческим организациям по льготным ставкам. В 2026 году данная мера поддержки позволит им сэкономить около 8,5 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что 40% сэкономленных на льготной аренде денег останется в бюджете общественных объединений, религиозных и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), общероссийских профессиональных и творческих союзов, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и торгово-промышленных палат. Всего они арендуют у города свыше 170 тысяч "квадратов".

Столичные организации смогут перераспределить по различным статьям расходов свыше 3,3 миллиарда рублей. Деньги руководители коммерческих структур направят на модернизацию или расширение бизнеса. Также их можно использовать для выплаты зарплат сотрудникам, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса Москвы.