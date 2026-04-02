Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/efimov-2084785898.html
Ефимов: около 8,5 млрд рублей сэкономят в Москве на аренде помещений
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
https://ria.ru/20260402/efimov-2084753257.html
москва
Ефимов: около 8,5 млрд рублей сэкономят в Москве на аренде помещений

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московские организации смогут сэкономить около 8,5 миллиарда рублей в 2026 году на аренде городских помещений, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Москве более половины всех арендуемых городских помещений – свыше 400 тысяч квадратных метров – сдаются предпринимателям и некоммерческим организациям по льготным ставкам. В 2026 году данная мера поддержки позволит им сэкономить около 8,5 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что 40% сэкономленных на льготной аренде денег останется в бюджете общественных объединений, религиозных и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), общероссийских профессиональных и творческих союзов, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и торгово-промышленных палат. Всего они арендуют у города свыше 170 тысяч "квадратов".
Столичные организации смогут перераспределить по различным статьям расходов свыше 3,3 миллиарда рублей. Деньги руководители коммерческих структур направят на модернизацию или расширение бизнеса. Также их можно использовать для выплаты зарплат сотрудникам, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в прошлом году бизнес Москвы сэкономил на аренде 8,4 миллиарда рублей.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала