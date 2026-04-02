Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на западе Москвы реализуют 24 проекта КРТ - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 02.04.2026 (обновлено: 13:09 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/efimov-2084753257.html
Ефимов: на западе Москвы реализуют 24 проекта КРТ
Самое большое количество проектов комплексного развития территории (КРТ) в Москве реализуется на западе города: в рамках 24 проектов реорганизуют свыше 130... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T13:04:00+03:00
2026-04-02T13:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
https://ria.ru/20260401/efimov-2084191326.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Самое большое количество проектов комплексного развития территории (КРТ) в Москве реализуется на западе города: в рамках 24 проектов реорганизуют свыше 130 гектаров земли и построят свыше 3 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего в рамках 24 проектов на западе столицы построят свыше 3 миллионов квадратных метров недвижимости: более 1,7 миллиона квадратных метров жилья и почти 1,4 миллиона квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. В том числе в округе появятся новые детские сады, школы, здание для учреждения дополнительного образования, подстанция скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс. Реализация проектов КРТ позволит создать на западе Москвы более 35 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отмечается в сообщении, проекты КРТ реализуются в 11 районах Западного административного округа столицы. В том числе, шесть проектов воплощают в бывших промзонах: "Кунцево", "Южное Очаково", "Фили", "Востряково" и "Западная водопроводная станция".
В бывшей промзоне "Кунцево" в ходе редевелопмента почти 16 гектаров земли планируется построить примерно 600 тысяч квадратных метров жилья, включая дом для программы реновации. Почти 45 тысяч квадратных метров недвижимости, включая две подстанции скорой помощи и деловой комплекс, построят на Востряковском шоссе в районе Тропарёво-Никулино, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится около 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала