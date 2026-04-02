Ефимов: на западе Москвы реализуют 24 проекта КРТ

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Самое большое количество проектов комплексного развития территории (КРТ) в Москве реализуется на западе города: в рамках 24 проектов реорганизуют свыше 130 гектаров земли и построят свыше 3 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Всего в рамках 24 проектов на западе столицы построят свыше 3 миллионов квадратных метров недвижимости: более 1,7 миллиона квадратных метров жилья и почти 1,4 миллиона квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. В том числе в округе появятся новые детские сады, школы, здание для учреждения дополнительного образования, подстанция скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс. Реализация проектов КРТ позволит создать на западе Москвы более 35 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как отмечается в сообщении, проекты КРТ реализуются в 11 районах Западного административного округа столицы. В том числе, шесть проектов воплощают в бывших промзонах: "Кунцево", "Южное Очаково", "Фили", "Востряково" и "Западная водопроводная станция".

В бывшей промзоне "Кунцево" в ходе редевелопмента почти 16 гектаров земли планируется построить примерно 600 тысяч квадратных метров жилья, включая дом для программы реновации. Почти 45 тысяч квадратных метров недвижимости, включая две подстанции скорой помощи и деловой комплекс, построят на Востряковском шоссе в районе Тропарёво-Никулино, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.