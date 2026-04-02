В Воронежской области перекрыли одну из полос трассы М-4 "Дон" из-за ЧП

ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Одна из полос трассы М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыта из-за перевернувшейся и загоревшейся фуры, организовано реверсивное движение, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.

В местных Telegram-каналах распространилось видео, на кадрах которого видна горящая упавшая на бок фура. Рядом с ней, ближе к кювету, на боку лежит ещё один большегруз, но он не затронут пламенем.