В Вологодской области легковушка столкнулась с грузовым поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Вологодской области, пострадавших среди локомотивной бригады нет, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении.