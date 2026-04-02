Нефтепровод "Дружба" может быть полезен Европе, заявил президент Словакии

БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба", прокачку нефти по которому остановил Киев, может быть полезен европейским странам в случае кризисных ситуаций и проблем с другими маршрутами, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Диверсификация заключается в том, что у нас должна быть инфраструктура, с помощью которой в Словакию может течь нефть с разных направлений, одним из таких диверсификационных маршрутов, по которому к нам может течь нефть в этой сложной ситуации, является и нефтепровод "Дружба", - отметил Пеллегрини.