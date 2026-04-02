https://ria.ru/20260402/druzhba-2084831967.html
Нефтепровод "Дружба" может быть полезен Европе, заявил президент Словакии
2026-04-02T17:34:00+03:00
в мире
словакия
венгрия
киев
петер пеллегрини
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_7c4423d4ee9863144695a3a09956c56b.jpg
https://ria.ru/20260401/rabota-2084171472.html
https://ria.ru/20260331/es-2083942631.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_c92d5395de4ba4137cad86edb38c0367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пеллегрини: "Дружба" может быть полезна Европе в случае кризисов
БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба", прокачку нефти по которому остановил Киев, может быть полезен европейским странам в случае кризисных ситуаций и проблем с другими маршрутами, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Уже сегодня он является стратегическим нефтепроводом не только для Словакии
и Венгрии
, но становится очевидно, что в случае перебоев на других трассах нефтепровод "Дружба" может очень хорошо послужить и Чехии
, и другим странам на запад от нас", - сказал Пеллегрини
на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Он отметил важность нефтепровода "Дружба" в контексте декларируемой Европейским союзом диверсификации поставок нефти.
"Диверсификация заключается в том, что у нас должна быть инфраструктура, с помощью которой в Словакию может течь нефть с разных направлений, одним из таких диверсификационных маршрутов, по которому к нам может течь нефть в этой сложной ситуации, является и нефтепровод "Дружба", - отметил Пеллегрини.
Он добавил, что нефтепровод "Адрия", который Словакии и Венгрии предлагается в качестве альтернативы "Дружбе", имеет ограниченную мощность и, например, использование этой инфраструктуры всеми странами по его маршруту сделало бы невозможным поступление в Словакию необходимого объема нефти.
Украина
остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.