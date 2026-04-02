17:34 02.04.2026
Нефтепровод "Дружба" может быть полезен Европе, заявил президент Словакии
Нефтепровод "Дружба" может быть полезен Европе, заявил президент Словакии

БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба", прокачку нефти по которому остановил Киев, может быть полезен европейским странам в случае кризисных ситуаций и проблем с другими маршрутами, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Уже сегодня он является стратегическим нефтепроводом не только для Словакии и Венгрии, но становится очевидно, что в случае перебоев на других трассах нефтепровод "Дружба" может очень хорошо послужить и Чехии, и другим странам на запад от нас", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Трубопровод Дружба на заводе венгерской группы MOL - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Киев попытается затянуть возобновление работы "Дружбы", заявили в МИД
1 апреля, 06:08
Он отметил важность нефтепровода "Дружба" в контексте декларируемой Европейским союзом диверсификации поставок нефти.
"Диверсификация заключается в том, что у нас должна быть инфраструктура, с помощью которой в Словакию может течь нефть с разных направлений, одним из таких диверсификационных маршрутов, по которому к нам может течь нефть в этой сложной ситуации, является и нефтепровод "Дружба", - отметил Пеллегрини.
Он добавил, что нефтепровод "Адрия", который Словакии и Венгрии предлагается в качестве альтернативы "Дружбе", имеет ограниченную мощность и, например, использование этой инфраструктуры всеми странами по его маршруту сделало бы невозможным поступление в Словакию необходимого объема нефти.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
СМИ: в ЕС не понимают, почему Киев мешает проверке "Дружбы"
31 марта, 09:33
 
