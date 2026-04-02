Дипломат Тяпкин: провокации на "Дружбе" перед выборами в Венгрии неслучайны

Действия властей Украины в отношении нефтепровода "Дружба" вызвали справедливое возмущение венгерских властей, расценивших их как прямое посягательство на суверенитет страны и попытку спровоцировать в ней острый социально-экономический кризис, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. В интервью агентству дипломат рассказал о попытках внешнего вмешательства в предвыборную кампанию в Венгрии, о расследовании теракта на "Северных потоках", а также о том, как Москва отстаивает интересы задержанного в Польше российского археолога Бутягина.

– В преддверии выборов Венгрия обвиняет Брюссель, Киев и Берлин в разработке плана по искусственной энергетической блокаде страны с целью привести к власти оппозицию. Видят ли в Москве попытки повлиять на исход голосования?

– Очевидно, что прекращение Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию угрожает ее энергобезопасности. Действия режима Зеленского вызвали, на наш взгляд, справедливое возмущение венгерских властей, расценивших их как прямое посягательство на суверенитет страны и попытку спровоцировать в ней острый социально-экономический кризис.

Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что данная провокационная акция организована именно сейчас, на финальной стадии избирательной кампании. Есть и другие многочисленные примеры попыток внешнего вмешательства в предстоящие 12 апреля парламентские выборы. Так, недавно разгорелся скандал с прослушкой украинскими спецслужбами телефона министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Венгерская оппозиция не скрывает, что активно пользуется услугами украинских IT-специалистов. ЕС, в свою очередь, также последовательно предпринимает шаги по дискредитации действующего правительства Венгрии в тесном взаимодействии с противниками премьер-министра страны Виктора Орбана. При этом в медийном пространстве Венгрии активно и целенаправленно насаждается и бездоказательно раскручивается уже привычный и набивший оскомину в Европе сюжет о "руке Москвы", вбрасываются небылицы и фантастические сюжеты о мнимых планах России оказать влияние на предстоящие выборы.

– Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семерых граждан Украины, которые якобы перевозили крупные суммы из Австрии на Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что перевозимые средства использовались для финансирования венгерской оппозиции. Как подобные скандалы могут сказаться на исходе выборов?

– Исходим из того, что вопрос целиком и полностью относится к компетенции правоохранительных органов Венгрии, осуществляющих в настоящее время необходимые следственные действия. Какой-либо дополнительной информацией помимо сообщений в СМИ мы не располагаем и в связи с этим считаем непрофессиональным комментировать упомянутый вами сюжет.

– Представители Чехии и Словакии заявили о том, что готовы провести экспертизу нефтепровода "Дружба" на Украине. Чехия предложила вариант, при котором ее специалисты возглавят европейскую экспертную группу, которая должна определить фактическое состояние нефтепровода на территории Украины. Как вы оцениваете шансы данной инициативы? Получит ли она развитие? Как блокировка "Дружбы" будет дальше сказываться на энергетическом секторе Венгрии и Словакии?

– Мы отфиксировали высказывания чешских представителей о готовности Праги возглавить команду есовских специалистов для инспекции нефтепровода на территории Украины, делегировав со своей стороны представителей национальных энергетических компаний.

Словакия также добивается направления группы экспертов и, в случае необходимости, бригады ремонтников в район, где, как утверждает Киев, произошло повреждение нефтепровода "Дружба" в результате якобы российских ударов. Братислава не верит в эту версию, о чем неоднократно заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и хочет все проверить сама. Однако даже словацкому послу в Киеве было отказано в посещении места "аварии". О чем это говорит? О том, что украинскому режиму есть что скрывать. Все указывает на то, что украинские власти при попустительстве евробюрократов постараются максимально затянуть возвращение трубопровода в эксплуатацию.

Остановка транспортировки нефти по "Дружбе" уже привела к значительным трудностям в экономиках Словакии и Венгрии.

С альтернативными поставками нефти уже возникли трудности. Поэтому Братислава и Будапешт так настойчиво добиваются возобновления работы нефтепровода "Дружба", а пока этого не случится – готовы со своей стороны ограничить энергоснабжение Украины газом, дизельным топливом и поставками электроэнергии.

– Какими инструментами располагает российская сторона, чтобы не допустить экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину? Рассматривается ли вопрос обмена Бутягина на задержанных в России граждан Польши?

– Защита прав и интересов российских граждан за рубежом является для нас безусловным приоритетом. Наши консульские работники в Варшаве находятся в постоянном контакте с адвокатами Александра Бутягина, регулярно посещают находящегося под стражей по абсолютно беспочвенному и надуманному обвинению российского археолога. На данном этапе задействуются все предусмотренные польским законодательством механизмы отстаивания прав нашего соотечественника в рамках судебного процесса. Публично обсуждать любые модальности нашего диалога с польской стороной и потенциальные варианты развития ситуации вокруг российского ученого считаю излишним. На фоне данного вопиющего случая беззакония и безосновательного ареста гражданина России хотел бы еще раз призвать россиян тщательно взвешивать риски поездок в недружественные страны, допускающие подобные агрессивные и дискриминационные действия в отношении граждан Российской Федерации.

– Представители оппозиционных сил ФРГ высказываются в пользу того, чтобы на фоне энергетического кризиса из-за ситуации в регионе Персидского залива восстановить поставки российских нефти и газа по "Дружбе" и уцелевшей нитке "Северного потока". Насколько это реально в нынешних условиях? Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы Берлин начал рассматривать возобновление сотрудничества с нашей страной?

– Сокращение предложения на рынке топлива и резкий рост цен как последствие немотивированной агрессии США и Израиля против Ирана оживили в ФРГ дискуссию о путях гарантированного и приемлемого по стоимости энергообеспечения страны. Обсуждаются пересмотр отказа от угольной генерации, увеличение собственной добычи газа и даже немыслимый еще пару лет назад "атомный ренессанс". Профильные эксперты и ряд политиков, в том числе из правительственного лагеря, заявляют о целесообразности восстановления поставок энергоносителей из России как наиболее эффективного и выгодного варианта не просто поддержать, а уберечь от коллапса энергоинтенсивную, экспортоориентированную промышленность страны, всё более сползающую в рецессию. Однако правительство ФРГ по-прежнему упорно игнорирует миллиардные издержки и очевидные риски для хозяйственной модели и граждан страны, фанатично требуя отказа от импорта нефти и газа из России. Да и в целом официальный Берлин продолжает с азартом разрушать весь некогда обширный и многогранный комплекс российско-германских отношений, расплачиваясь за это снижением конкурентоспособности собственной промышленности и подрывом социального благополучия населения. Это – выбор германских властей. Пусть о его последствиях судят германские избиратели.

– Ждет ли еще Москва от Берлина новых деталей по расследованию взрывов на "Северных потоках"? Идет ли обмен информацией между сторонами по этому вопросу?

– Прошло уже три с половиной года с момента подрыва двух веток газопровода "Северный поток". Все это время Германия отвечала отказом на российские предложения о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего теракта. Многократные обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без каких-либо веских причин. При этом ФРГ грубо нарушает свои международные обязательства, вытекающие, в частности, из Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Продолжим требовать от властей ФРГ предоставить полную информацию о расследовании, установить виновных в этом акте международного терроризма. Призываем Берлин не пытаться скрыть истину. Не позволим спустить эту тему на тормозах.

– Как в России оценивают намерение властей Германии осуществлять сотрудничество с Францией в сфере ядерного оружия?

– Внимательно следим за дискуссией в ФРГ на ядерную тему через призму соблюдения этой страной обязательств по договору "2+4" и Договору о нераспространении ядерного оружия. Рассчитываем, что в Берлине отдают себе отчет в фатальных последствиях отхода от них.

– Рассматривается ли Швейцария в качестве возможной площадки для встреч по украинскому урегулированию? Ранее в Москве заявляли, что Женева была выбрана из-за своего логистического удобства. Могут ли переговоры по Украине вновь вернуться в Женеву из-за обострения обстановки в зоне Персидского залива?