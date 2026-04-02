В Волгоградской области бизнес и ученые спасают дрофу от вымирания

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Волгоградской области состоялся выпуск в естественную среду обитания четырех краснокнижных птиц – большой дрофы, выращенных из яиц, спасенных в 2025 году в ходе проекта компании GRASS и Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, сообщает компания.

Дрофа - одна из самых крупных птиц в фауне России, вес самцов достигает 20 килограммов, размах крыльев – более двух метров. В 2024 году сотрудники института исследовали заволжскую популяцию дрофы, зафиксировав сокращение ее численности в шесть раз за последние 20 лет. В 2025 году стороны заключили долгосрочное соглашение о совместных действиях по сохранению вида.

В сезон размножения дроф 2025 года из кладок дрофы, находящихся под угрозой уничтожения при выполнении полевых сельхозработ, с разрешения Росприроднадзора были собраны пять яиц, которые были доставлены на биостанцию института.

Компания GRASS обеспечила материально-техническую базу проекта: приобретено инкубационное оборудование, построены помещение для круглосуточного ухода за птенцами и вольер для выращенных дроф. Из пяти яиц вылупились четыре птенца (одна самка и три самца), которые были выпущены в Дубовском районе Волгоградской области.

"Надеемся, что наши усилия и любовь к природе помогут этим удивительным птицам. Выпуск в Волгоградской области - наш вклад в сохранение биоразнообразия региона. Большая дрофа - одна из самых тяжелых летающих птиц в мире, и ее возвращение станет настоящим символом возрождения степных экосистем России", - приводятся в сообщении слова генерального директора GRASS Михаила Грачева.