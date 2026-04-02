В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Великобритании, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно рассмотрит дело наемника ВСУ из Великобритании Саймона Уильяма Далби, сообщает Генпрокуратура РФ.
По версии следствия, в декабре 2022 года 44-летний гражданин Великобритании Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку и до осени 2023 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это он получил более 782 тысяч рублей. Далби заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте".
"Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Далби объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.