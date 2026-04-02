Очередь за российскими энергоресурсами очень большая, заявил Дмитриев

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что за российскими энергоресурсами очень большая очередь.

"Сначала Россия (в очереди - ред.), очередь за российскими энергоресурсами сейчас очень большая", - написал Дмитриев в соцсети X

Так глава РФПИ прокомментировал сообщение кабмина РФ о введении временного запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний со 2 апреля по 31 июля с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка.

Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям.

В конце марта источник РИА Новости сообщил, что власти РФ готовятся ввести временное ограничение экспорта бензина из России для производителей с 1 апреля.

После этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка.