Очередь за российскими энергоресурсами очень большая, заявил Дмитриев - РИА Новости, 02.04.2026
14:01 02.04.2026
Очередь за российскими энергоресурсами очень большая, заявил Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что за российскими энергоресурсами очень большая очередь.
"Сначала Россия (в очереди - ред.), очередь за российскими энергоресурсами сейчас очень большая", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал сообщение кабмина РФ о введении временного запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний со 2 апреля по 31 июля с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка.
Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям.
В конце марта источник РИА Новости сообщил, что власти РФ готовятся ввести временное ограничение экспорта бензина из России для производителей с 1 апреля.
После этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка.
Ранее в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.
