Дмитриев призвал Европу починить "Северный поток — 2" за свой счет

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал Евросоюз и Великобританию восстановить "Северный поток — 2" за свой счёт на фоне ситуации в Ормузском проливе и "встать в очередь" за российской нефтью.