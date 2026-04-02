05:55 02.04.2026 (обновлено: 06:40 02.04.2026)
Дмитриев призвал Европу починить "Северный поток — 2" за свой счет
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал Евросоюз и... РИА Новости, 02.04.2026
В мире, Великобритания, Ормузский пролив, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Северный поток, Северный поток — 2
Дмитриев призвал Европу починить "Северный поток — 2" за свой счет

Дмитриев: Европе следует починить "Северный поток — 2" за свой счет

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал Евросоюз и Великобританию восстановить "Северный поток — 2" за свой счёт на фоне ситуации в Ормузском проливе и "встать в очередь" за российской нефтью.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив, а страны, использующие его для импорта нефти, сами должны позаботиться о безопасном прохождении судов. Он добавил, что те страны, которые не могут получить нефть из Ближнего Востока, могут купить энергоносители у США.
"Дилемма для бюрократов Великобритании и Евросоюза, так как они "не могут достать топливо". И пункт номер три: исправиться, снизить напряжённость, восстановить "Северный поток — 2" за свой счёт, встать в очередь за доступной и надёжной российской нефтью, газом, удобрениями, гелием и другими ключевыми товарами. Всё начинается с признания Евросоюзом и Великобританией ошибок", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
