Рейтинг@Mail.ru
В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/delo-2084724539.html
В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области
В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области - РИА Новости, 02.04.2026
В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области
Уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо поступило в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T11:16:00+03:00
2026-04-02T11:16:00+03:00
происшествия
херсонская область
херсон
украина
владимир сальдо
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231869_0:114:1943:1207_1920x0_80_0_0_ba5c63e5fcf941285e56ee56a29b80c9.jpg
херсонская область
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068231869_0:0:1943:1458_1920x0_80_0_0_bfa52c96792ca3609571f9a48cdb6154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , херсон, украина, владимир сальдо, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Происшествия, Херсонская область , Херсон, Украина, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области

РИА Новости: дело о покушении на главу Херсонской области Сальдо поступило в суд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо поступило в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
"Уголовное дело в суд поступило. К рассмотрению еще не назначено", - сказал он.
Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и иных лиц.
В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.
Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте.
Трое граждан Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли и степени участия обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "акте международного терроризма", "покушении на совершение акта международного терроризма", "незаконном обороте оружия и боеприпасов", "незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства".
ПроисшествияХерсонская областьХерсонУкраинаВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала