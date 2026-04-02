В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области
Уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо поступило в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо поступило в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
"Уголовное дело в суд поступило. К рассмотрению еще не назначено", - сказал он.
Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ
для совершения в Херсоне
актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области
и иных лиц.
В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ
на Украине
. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.
Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте.
Трое граждан Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли и степени участия обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "акте международного терроризма", "покушении на совершение акта международного терроризма", "незаконном обороте оружия и боеприпасов", "незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства".