В суд поступило дело о покушении на главу Херсонской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо поступило в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.

"Уголовное дело в суд поступило. К рассмотрению еще не назначено", - сказал он.

Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и иных лиц.

В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине . В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.

Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте.