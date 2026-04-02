В Чехии после аварии восстановили работу нефтепровода TAL

ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Ключевой для поставок нефти в Чехию трансальпийский нефтепровод TAL на минувшей неделе не функционировал пять дней из-за повреждения электропроводки на высоковольтной линии электропередачи, сейчас он снова введен в строй, сообщил в четверг новостной портал Idnes.
"Трансальпийский нефтепровод TAL, являющийся с апреля 2025 года основным источником нефти для Чехии, был выведен на минувшей неделе на пять дней из строя. Причиной стало повреждение электропроводки на высоковольтной линии электропередачи в северной части Италии неподалеку от границы с Австрией. В это время Чехия перекачивала нефть из резервуаров в Германии. Сейчас трубопровод снова работает. Причина повреждения остается неясной. Помимо технических причин, также расследуется возможность целенаправленного нападения", - говорится в сообщении.
В связи с ограничениями поставок через трубопровод TAL правительство Чехии в понедельник одобрило предоставление в кредит 100 тысяч тонн нефти из аварийных запасов компании Orlen Unipetrol, которая владеет обоими отечественными нефтеперерабатывающими заводами.
