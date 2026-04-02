В Чехии после аварии восстановили работу нефтепровода TAL

В связи с ограничениями поставок через трубопровод TAL правительство Чехии в понедельник одобрило предоставление в кредит 100 тысяч тонн нефти из аварийных запасов компании Orlen Unipetrol, которая владеет обоими отечественными нефтеперерабатывающими заводами.