В Чечне почти нет исполнительных производств по алиментам, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 2 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике практически нет исполнительных производств по семейным спорам и алиментным платежам.
«
"Заур Геримсултанов (руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике - ред.) также отметил, что по семейным спорам, алиментным платежам в Чеченской Республике практически нет исполнительных производств. Это стало возможным благодаря совместной работе ДУМ (Духовного управления мусульман - ред.) ЧР в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения ЧР", — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, Геримсултанов также сообщил, что в Чечне приостановлено или прекращено полностью около 23 тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО.
"Я поблагодарил его за такой ответственный подход в отношении защитников нашей Родины", — отметил глава республики.
Кадыров назвал большой честью, что Путин привел его семью в пример
19 декабря 2025, 16:32