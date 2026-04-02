Постпред Ирана в Вене осудил атаки на АЭС "Бушер"
Атаки на АЭС "Бушер" представляют собой очевидное нарушение международного права, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T12:39:00+03:00
https://ria.ru/20260401/busher-2084627944.html
Наджафи назвал удары по АЭС "Бушер" нарушением международного права
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Атаки на АЭС "Бушер" представляют собой очевидное нарушение международного права, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
"(Атаки на АЭС "Бушер
" представляют собой – ред.) очевидное нарушение международного права", - заявил Наджафи агентству Франс Пресс, перепечатку материала которого приводит газета Parisien
.
Постпред подчеркнул, что в случае радиоактивной утечки будет заражена вода и население нужно будет эвакуировать.
"Даже во время войны запрещено наносить удары по объектам, используемым гражданскими, и такая атака была бы чрезвычайно серьезным преступлением, преступлением против человечества, военным преступлением" - заявил Наджафи.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) ранее сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран
зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США
и Израиль
.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.